Pianist Sten Heinoja: kvaliteet on see, mis teeb superstaariks

Hiljuti 30aastaseks saanud Heinoja on salvestamas albumit Mart Saare loominguga ning teinud selleks kontserttegevusse väikese pausi. Üle kümne aasta kontsertpianistina tegutsenud Heinoja tõdes, et sarnaselt popmuusikamaastikule tuleb head turundustööd teha ka klassikalise muusika valdkonnas.

"Eks see teadlik turundus on toimunud minu puhul juba päris pikalt alates Klassikatähtedest ja pianistide konkursist," ütles Heinoja. "Aga viimasel ajal olen hakanud tajuma ja toonitama, et kvaliteet on ikkagi see, mis tõstab inimese superstaari staatusesse. Ilma kvaliteedita tipptegijaks ei saa - ükskõik kui hästi sul turundus töötab."

Noore pianistina pigem tagasihoidliku ja endassetõmbunud mulje jätnud Heinoja on aastatega muutunud vilunud suhtlejaks. "Ma olen õppinud ekstravert," tõdes ta. "Tänapäeval on paratamatu, et ei saa enam ainult oma instrumenti käsitseda ja lihtsalt sellele loota. Sul peab olema terviklik kooslus. Pead oskama suhelda ajakirjandusega, anda intervjuusid, rääkida kontserdisaalis inimestega. Ei saa lihtsalt minna ja hakata ballaade mängima, tuleb suuta inimestele kasvõi tere öelda," lisas ta.

Uuel albumil kõlab Mart Saare 29 klaveriprelüüdi. Sten Heinoja sõnul on Mart Saare muusika olnud talle südamelähedane juba lapsepõlvest alates. "Ma tunnen, et mingi kanal on mul temaga lahti," ütles Heinoja. "Ükskõik, millist tema muusikat ma mängin või kuulan - absoluutselt kõike olen siiani tabanud ja seesmiselt tunnen, et see on nii õige, mis ta on teinud." Albumi loodab Heinoja valmis saada järgmise aasta kevadeks.

Möödunud suvel esines Sten Heinoja koos EMTA orkestriga Berliini kontserdimajas, mis on üks Euroopa hinnatumaid esinemispaiku. Heinoja sõnul oli sealne esinemine ühest küljest kindlasti pingeline, aga samas ka suur elamus. "Ega mina ei teadnud, palju seal saalis inimesi on, teadsin ainult, et seal on umbes 1000 istekohta, Arte kanal salvestab kontserti ja et ma pean hakkama mängima Haydni klaverikontserti. Meelde on jäänud see moment, kui mulle uks lahti tehti, ma lavale astusin ja hetkeks prožektorid mind pimestasid ning hetk hiljem nägin, et viimane kui üks koht selles saalis on täitunud inimestega. Siis mõtlesin ma küll, et ohhh...," meenutas Heinoja.

Hiljuti 30aastaseks saanud Heinoja veetis suure osa oma 20-ndatest eluaastatest kontsertpianistina mööda maailma tuuritades. Nüüd on ta otsustanud tempot pisut maha võtta. "Võib öelda küll, et mul on olnud päris hullumeelsed kahekümnendad. Kuus aastat elasin ma Londonis ja reisisin mööda maailma ning praktiliselt iga nädal mängisin ma uues riigis. Koroona alguses olin täiesti läbi ja tundsin, et mul on vaja puhkust. Sealt see puhkusevajadus algas," rääkis Heinoja, kes annab lähiajal vaid üksikuid kontserte.