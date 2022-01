Kits ja Heinoja avavad EMTA-s kontsertsarja "i nagu interpreet" uue hooaja

Kontsertsari "i nagu interpreet" kolib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse. See on osa kavast tuua EMTA suurde saali iganädalased kammermuusika kontserdid ja avada see rohkem publikule.

Tšellist Marcel Johannes Kits ja pianist Sten Heinoja avavad kolmapäeval EMTA suures saalis toimuva kontserdiga sarja "i nagu interpreet" uue hooaja. Kava on Marcel Johannes Kitse sõnul komponeeritud nii, et oleks põnev nii endal kui ka publikul. Valdavalt kõlab saksa ja prantsuse heliloojate muusika.

"Esitame selliseid küllaltki vähe mängitud lugusid, aga see-eest väga-väga häid. Miks neid ehk ei mängita, esiteks need ei kuulu standardrepertuaari, samas on need ka tehniliselt väga rasked. Mängime Jolivet' nokturni, see on selline äärmuslikult depressiivne lugu, ütlen otse välja. Aga kõik ülejäänud lood ei ole depressiivsed, nii et see on võibolla kontrastiks," rääkis Kits.

Kitse sõnul on EMTA saal just kammermuusika esitamiseks väga hea. "See saal on sellise kontserdi jaoks kindlasti Eestis number üks ja suudab konkureerida maailma tasemel saalidega. See ei ole küll ju 2000 kohaga saal, aga sellise tšello -klaveri jaoks ei ole tingimata vaja nii suurt saali. Ma olen ise õppinud Berliinis ja seal on sarnane kontserdisaal, aga meil on parem," sõnas tšellist.

2019. aasta sügisel valminud EMTA kontserdi- ja teatrimaja avamine sattus lähedale koroonapiirangute kehtestamisele. Uuel hooajal on eesmärk tegevust suurendada ja pakkuda iganädalasi kammermuusika kontserte.

"Meil on väga põnev kevadhooaeg ees ootamas, toimumas on üle saja erineva sündmuse. See sama sari "i nagu interpreet" täidab seda eesmärki.

See on suurepärane võimalus tudengitele, et maailmatasemel akustikaga saalis saada esinemiskogemus, aga ka kõikidele meie teistele muusikutele," ütles EMTA kontserdimaja produtsent Laura Vaikma.