Pärnu kontserdimajas tuleb esmaettekandele Kirke Karja klaverikontsert

Kolmapäevasel kontserdil on Linnaorkestri ees peadirigent Kaspar Mänd ja klaveril Sten Heinoja.

Kirke Karja on ise pianist, kuid soovis kirjutada klaverikontserti just Sten Heinojale. "Sten Heinoja on lihtsalt väga inspireeriv muusik minu jaoks. Väga põnev on kuulata, kuidas keegi interpreteerib teost ja hoopis teistmoodi kui mina. Ja kõikide tema kunstiliste valikutega olen ma väga rahul," sõnas helilooja Karja "Aktuaalsele kaamerale".

"Kirke on mulle sellest rääkinud juba mitu aastat, et ta tahaks mulle klaverikontserti kirjutada. Ja nüüd see lõpuks toimub koostöös Pärnu Linnaorkestriga. Ma arvan, et see on minu enda valdkonnast natuke väljas, mängin sellist uut muusikat. Tunnen, et tal on seda kirjutades olnud mõttes asjad, mis on minulikud. Ja siis ta kuidagi paneb sinna enda mõtted ja tekib sümbioos," rääkis Sten Heinoja.

Lisaks kõlab kontserdil Hanna Havryletsi "Hümn" kammerorkestrile, Erkki-Sven Tüüri 8. sümfoonia ja Ludwig van Beethoveni "Prometheuse lapsed".

Sten Heinoja valiti 2016. aastal saate "Klassikatähed" võitjaks; 2018. aastal sai ta I koha Londonis toimunud Kendall Taylori nimelisel Beethoveni-konkursil.