Kits: Beethoveni tšellosonaatide salvestamine on väga ambitsioonikas projekt

Järgmise aasta alguses näeb ilmavalgust pianist Sten Heinoja ja tšellist Marcel Johannes Kits ühine album, kuhu on koondatud kõik Beethoveni tšellosonaadid. Muusikute sõnul on tegemist väga aeganõudva projektiga.

Pianist Sten Heinoja ja tšellist Marcel Johannes Kits salvestavad augustis kõik viis Ludwig van Beethoveni tšellosonaati. Muusikute sõnul on tegemist aastatepikkuse töö kulminatsiooniga. "See on eelkõige väga-väga ambitsioonikas ja kaelamurdev projekt," ütles Kits "Vikerhommikus".

Heinoja ja Kits jõudsid Eestisse Berliinist, kus nad mõlemad praegu elavad ja töötavad. Kits on Saksamaal elanud üle 11 aasta, neist viimased kaheksa Berliinis. Heinoja kolis Berliini ligi aasta tagasi sooviga anda oma rahvusvahelisele karjäärile uus hoog.

Kitse sõnul on rahvusvaheline tegevus klassikalise muusika puhul paratamatu. "Muusika on universaalne keel," märkis ta, lisades, et suuremate võimaluste leidmiseks jääb Eesti paratamatult väikeseks.

Sellest hoolimata peavad mõlemad muusikud sidet Eestiga väga oluliseks. Reedel annavad muusikud rahvusraamatukogus kontserdi, kus kõlavad kaks sonaati kavandatavast plaaditsüklist. Heinoja sõnul on kodupubliku ees mängimisel eriline tähendus.

"Võin mängida Berliini kontserdisaalis, kus saalis istub tuhat inimest, aga ma ei tea sealt mitte kedagi. Kui ma Eestis mängin, siis on saalis ikka vähemalt üks inimene, keda ma kohe kindlasti tean. See on täiesti teine tunne," ütles Heinoja.

Kontserdil kõlab nii noorpõlves kirjutatud sonaat kui ka üks Beethoveni tuntumaid keskperioodi teoseid.

Kitse sõnul on Beethoveni sonaadid saatnud nende duot peaaegu kogu ühise muusikutee vältel. "See on lihtsalt selline vältimatu tulemus, kuhu me oleme jõudnud," rääkis ta.

Muusikute hinnangul pakub sonaaditsükkel võimalust jälgida helilooja arengut läbi kogu tema loomingu. Heinoja sõnul muudab tsükli eriti keeruliseks see, et kõik viis sonaati on väga erinevad. Kui esimesed kaks sonaati esitavad tema hinnangul erakordselt suuri nõudmisi pianistile, siis hilisemates teostes jaguneb raskus juba võrdsemalt mõlema interpreedi vahel.

Muusikud on sonaatidega töötanud alates möödunud sügisest ning kohtunud regulaarselt mitmepäevasteks prooviperioodideks. Nende sõnul muutub arusaam teostest pidevalt, sest iga uus kohtumine materjaliga toob kaasa uusi avastusi ning tõlgenduslikke nüansse.

Augustis salvestavad Heinoja ja Kits sonaadid Berliinis Teldexi stuudios, mida peetakse üheks maailma hinnatumaks klassikalise muusika salvestuspaigaks. Heinoja rääkis, et stuudiosse sisenedes jäid talle silma seal salvestatud plaatide eest saadud Grammy auhinnad.

Kitse sõnul on tipptasemel stuudio valik loomulik samm. "Kui meie valmistame seda tipptasemel ette, kui me teeme selle kallal aastaid tööd, siis miks peaks olema stuudio kuidagi kehvem?" küsis ta.

Muusikute eesmärk on salvestada teosed võimalikult pikkade terviklike lõikudena. Heinoja sõnul oleks ideaalne, kui kogu teos õnnestuks esitada ühe tervikuna.

Kitse sõnul peitub Beethoveni tšello- ja klaverisonaatide erilisus selles, et tegemist on tõelise duomuusikaga, kus kumbki instrument ei jää saatja rolli.

Küsimusele, kas aastatepikkuse ettevalmistuse jooksul on ette tulnud ka tõsisemaid erimeelsusi, vastasid muusikud, et arvamuste lahknevusi tuleb ette, kuid need ei ole muutunud konfliktideks.

"Võime vaielda või arutada," ütles Kits. Heinoja lisas, et pika koostöö juures aitab kaasa ka võimalus pärast proove omaette olla. "Saad päeva lõpus ikkagi minna koju pingeid maandama," märkis ta.