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Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja annavad välja albumi kõigi Beethoveni tšellosonaatidega

Muusika
Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja
Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja Autor/allikas: Gunnar Laak
Muusika

12. juunil esitlevad Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja rahvusraamatukogu tornisaalis kahe kontserdiga oma tuleva aasta alguses ilmuvat suurprojekti: albumit, kuhu on koondatud kõik Beethoveni tšellosonaadid.

Beethoveni viie tšellosonaadiga kauamängiv valmib järgmise aasta esimeseks pooleks, kui tähistatakse Ludwig van Beethoveni 200. surma-aastapäeva. Salvestus toimub Berliini Teldex stuudios. Marcel Johannes Kits ütles, et Beethoveni-projekt on pikalt planeeritud ja kavandatud ettevõtmine. "See on meie jaoks eeskätt suur ambitsioon ja soov jätta omapoolne jälg maailmaklassika jäädvustamisse. Mõte on meil omavahel küpsenud ligi kümme aastat, kui esitasime esmakordselt 2017. aastal Beethoveni kolmandat tšellosonaati, mis oli ühtlasi ka meie esimene suur debüütkontsert duona."

"Kõik need viis sonaati võtavad kokku Beethoveni loomekaare alates noorpõlvest, kust pärinevad esimesed kaks sonaati kuni hilisperioodini, kui tema muusikalised otsingud olid läinud juba üsna kaugetele radadele," ütles Kits. Sten Heinoja kinnitas, et pianistile on need väga nõudlikud teosed, kaks esimest sonaati lausa väga klaverikesksed, peaaegu nagu klaverikontserdid tšelloga. "Järgmistes instrumentide balanss tasakaalustub, kuid klaveripartiid ei ole seal põrmugi vähem nõudlikud, kui Beethoveni sooloklaverisonaatides."

Marcel Johannes Kits on sonaate tervikuna plaadistanud paljud tšellomaailma tipud alates Rostropovitšist ja Yo-Yo Ma'st kuni Steven Isserlise ja Mischa Maiskyni. Eriti huvitavana toob ta aga välja plaadi, kus Nicolas Altstaedt esitab neid barokktšellol ning Alexander Lonquich haamerklaveril. "See esitus oli erakordselt põnev ja avas teostele hoopis uue perspektiivi," mainis ta.

Kitsel on Beethoveni tšellosonaatide kõrval välja tulemas ka teine heliplaat: tšellokontserdid ERSO'ga, dirigendiks Kristiina Poska. Plaadile on salvestatud Haydni tšellokontserdid C-duur ja D-duur ning Arvo Pärdi tšellokontsert "Pro et Contra". Lisaks mängib ta ka plaadil Haydni tšellokontserdis C-duur Arvo Pärdi loodud kadentse, mis on ühtlasi ka nende maailma esmasalvestus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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