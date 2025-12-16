X!

Tänavused aasta interpreedid on Ivari Ilja ja Karis Trass

Muusika
Ivari Ilja
Ivari Ilja Autor/allikas: EIL
Muusika

Tänavused Eesti Interpreetide Liidu (EIL) aastapreemia laureaadid on pianist Ivari Ilja ja metsosopran Karis Trass. Preemiad antakse pidulikult üle uue aasta alguses, 3. veebruaril toimuval galakontserdil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis.

"Aasta interpreedi laureaatide väljakuulutamine on juba traditsiooniks saanud sündmus, mis annab võimaluse tunnustada meie väljapaistvaid helikunstnikke. Hindame kõrgelt loomingulist pühendumust, mis on viinud eesti interpreedid rahvusvahelisele tipptasemele. Laureaate on kaks, kuid kandidaatide ring oli lai, mis kinnitab eesti muusikute erakordselt kõrget taset," sõnas Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees Henry-David Varema. 

Pianist Ivari Ilja on rahvusvaheliselt tuntud Eesti interpreet, kes on aastakümnete vältel regulaarselt esinenud maailma mainekaimatel lavadel, sealhulgas New Yorgi Carnegie Hallis, Tokyo Suntory Hallis, Milano La Scalas ja Londoni Wigmore Hallis jm ning teinud koostööd maailmakuulsate lauljatega, nagu Irina Arhipova, Dmitri Hvorostovski, Maria Guleghina, Jelena Zaremba jt.

Ilja on teist ametiaega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor ning pikaajaline klaveriprofessor, kelle õpilased on pälvinud tunnustust nii Eestis kui rahvusvahelisel areenil. Lisaks on ta esimene Eesti interpretatsioonivaldkonna esindaja, kes 2025. aastal valiti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks.

Metsosopran Karis Trass on alates 2021/2022. hooajast rahvusooper Estonia solist. Tema repertuaari kuuluvad Mélisande (Debussy "Pelléas ja Mélisande"), Stephano (Gounod' "Romeo ja Julia"), Siébel (Gounod' "Faust"), Cherubino (Mozarti "Figaro pulm"), Laps (Raveli "Laps ja lummutised"), Valencienne (Lehári "Lõbus lesk"), Flora (Verdi "La traviata"), Kate Pinkerton (Puccini "Madama Butterfly"), Mercédѐs (Bizet' "Carmen") jt. Ühtlasi on Karis Trass osalenud solistina suurvormides ja ta on ka aktiivne kammermuusik.

"Pelléas ja Mélisande" Rahvusooper Estonias Autor/allikas: Veljo Poom

Varema sõnul on preemiate väljaandmise eesmärk tõsta esile Eesti interpreete ja avaldada tunnustust nende erakordsete loominguliste saavutuste eest, mis rikastavad meie kultuuriruumi ja inspireerivad kuulajaid. Preemiat antakse välja alates 2019. aastast.

Kandidaate aasta interpreediks saavad esitada kõik Eesti Interpeetide Liidu liikmed. Laureaatide väljavalimisel arvestatakse nende professionaalsust, pühendumist ning saavutusi viimase aasta kontserttegevusel. Varasemalt on aasta interpreedi tunnustuse pälvinud teiste seas Marcel Johannes Kits, Hans Christian Aavik, Ingely Laiv ja Heigo Rosin. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

