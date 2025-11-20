X!

Noore muusiku preemia pälvis saksofonist Nikita Korzoun

Neeme Tammis, Holger Marjamaa, Nikita Kourzun ja Viljar Arakas
Neeme Tammis, Holger Marjamaa, Nikita Kourzun ja Viljar Arakas Autor/allikas: Tiit Mõtus
Hansa Grupi Noore Muusiku Fondi järjekordse preemia pälvis 22-aastane saksofonist ja helilooja Nikita Korzoun. 5000 euro suuruse preemia laureaat tehti teatavaks kolmapäeva õhtul Mustpeade majas toimunud kahe "Steinway 10" kontserdi vaheajal.

Tallinnas sündinud saksofonist ja helilooja Nikita Korzoun on lõpetanud aumärgiga Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli jazz-saksofoni erialal ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Lisaks ta on õppinud ka Soomes Sibeliuse akadeemias.

Korzoun on võitnud ja saanud auhindu Round Table ja Uno Naissoo nimelistel konkurssidel ning esinenud nii koosseisude liikme kui ka liidrina Soomes, Lätis, Leedus, Saksamaal, Sloveenias, Horvaatias ja Inglismaal. Nikita Kourzun on kolme aastat järjest nomineeritud Eesti Jazziauhindadel noore jazz-talendi kategoorias.

2023. aastal andis Korzoun välja ka oma debüütalbumi "Count to Three".

Hansa Grupi Noore Muusiku Fondi asutasid 2021. aastal ettevõtja Neeme Tammis ja Kultuuripartnerluse Sihtasutus. Fondi stipendiaatide seas on teiste hulgas Karolina ja Hans Christian Aavik, Marcel Johannes Kits, Triin Metshein, Triinu Piirsalu, Paul Kaspar Saumets ja mitmed teised.

