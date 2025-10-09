X!

Pildid: Viljandi kitarrifestival algas TamTami kontserdi ja avajämmiga

Viljandi kitarrifestival 2025
Neljapäeval algas Viljandis kitarrifestival, mis kestab 12. oktoobrini. Üles astus TamTam duo ning toimus avajämm, kus kohtusid muusikud ja publik.

Festivali esimene päev tõi kohvik Fellinisse indie-jazz'i koosseisu TamTam. Õhtu kulmineerus avajämmiga lokaalis Konservatoorium, kus atmosfääri lõid publik ja muusikud üheskoos.

Neljapäeva õhtul esineb festivali raames eelmise aasta Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia laureaat Frederik Küüts Uue Muusika Laval, kus astub üles ka Eesti-Soome roots-rock'i bänd South of Savoy.

Järgnevate päevade jooksul astuvad lavale veel Mike Stern ja Leni Stern USA-st koos soome virtuoosi Varre Vartiaineniga, Kreeta juurtega Andreas Hourdakis koos oma kvartetiga, Eesti kitarrist Jaak Sooäär koos oma trioga ning Tšiili päritolu kitarrist, produtsent ja laulukirjutaja Tomás del Real.

Täpsema kavaga saab tutvuda Viljandi kitarrifestivali kodulehel.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

