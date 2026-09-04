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Viljandi kitarrifestival toob lavale Robben Fordi ja kitarrimuusika eri põlvkonnad

Muusika
Viljandi kitarrifestival 2025
Viljandi kitarrifestival 2025 Autor/allikas: Rene Jakobson
Muusika

7.–11. oktoobrini toimub Viljandis 19. Viljandi kitarrifestival, mille tänavune kava toob linna kokku nii rahvusvaheliselt tuntud kitarristid kui ka Eesti muusikud ja noored tegijad. Viie päeva jooksul jõuab muusika kontserdisaalidest ka kirikusse, galeriidesse ja Holstre Magasiaita.

Festivali üheks nimekamaks külaliseks on USA kitarrist Robben Ford, kes astub 10. oktoobril Viljandi Pärimusmuusika Aida lavale koos trioga. Fordi loomingus kohtuvad bluus, džäss ja rokk.

Hollandist saabub Viljandisse Stochelo ja Mozes Rosenbergi trio projekt "The Chaplin Project". Kontserdil seotakse Rosenbergide kitarrimäng Charlie Chaplini filmimuusikaga. Prantsuse ja Lõuna-Korea duo Antoine Boyer ja Yeore Kim toob festivalile koosluse, kus kohtuvad kitarr ja suupill ning džäss, sving ja eri muusikakultuuride mõjutused.

Eesti artistidest on kavas Robert Jürjendali 60. sünnipäevale pühendatud kontsert "Robert Jürjendal 6.0". Ühel õhtul astuvad üles kolm koosseisu, mille kaudu tehakse tagasivaade Jürjendali senisele loomingule.

Festivalil saab kuulda ka noorema põlvkonna kitarriste. 2025. aasta Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia laureaat Robin Mäetalu esineb seitsmeliikmelise koosseisuga. Kavas on tema autorilooming, sealhulgas materjal peagi ilmuvalt debüütalbumilt.

Eesti muusika erinevaid suundi esindavad festivalil veel Eesti Keeled, Erki Pärnoja, Sten-Olle, Kaschalot ning Haldi & ans Flamingod. Klassikalise kitarri kavas astuvad üles Jelena Ossipova ja Kristjan Tamm.

Festivaliprogrammi kuuluvad ka kontserdid, mis on suunatud eri vanuses publikule. Laupäeval esineb Pent Järve juhendamisel festivali kitarriorkester. Pühapäeval annavad Andre Maaker ja Priit Võigemast koguperekontserdi, kus muusika kõrval on oma koht lugudel ja huumoril.

Viljandi kitarrifestival liigub tänavu mitme erineva kontserdipaiga vahel. Lisaks Pärimusmuusika Aidale toimuvad sündmused muu hulgas Schloss Fellinis, Viljandi Konservatooriumis, Viljandi baptistikirikus, Rüki galeriis ja Kondase Keskuses. Festivali lõpetab kontsert Holstre Magasiaidas.

Toimetaja: Karmen Rebane

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