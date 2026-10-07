PÖFF-i põhivõistlusprogrammi pääses Janno Jürgensi uus film "Mind ei ole sinuta"

Pimedate Ööde filmifestivali põhivõistlusprogrammis esindab Eestit Janno Jürgensi linateos "Mind ei ole sinuta". Festivalil toimub ka filmi maailma esilinastus.

Üks saatuslik sündmus viib kokku kaks teineteisest võõrdunud õde, kelle ihad ja raev toovad päevavalgele varjatud saladused ning vabastavad sügaval sisemuses hoitud pinged. Põimunud süütunne ja moraalne ebamäärasus viib õed kummituslikule emotsionaalsele teekonnale, kus põrkuvad armastus ja kättemaks. "Mind ei ole sinuta" peaosades on Eva Koldits ja Mari Abel, võtmerollides astuvad üles ka Katariina Unt ning Andres Mähar.

Kokku jõuab PÖFFi põhivõistlusprogrammis vaatajate ette 12 verivärsket linateost. Euroopast, Aasiast ja Ameerikast pärit filmivaliku kõige eksootilisem teos on kolmel korral ka Oscarile esitatud Dominikaani režissööri José María Cabrali "Sitasööja" – must komöödia, mille tegevus keerleb uue ravimi ümber, mis saadab korda imesid.

Põhivõistlusprogrammi noorim režissöör on 31-aastane Alison Kuhn ja vanim 59-aastane Patrice Toye. Viimase filmid on osalenud Berliini, Veneetsia ja Sundance´i festivalil. Šveitsi režissöör Frédéric Baillif ("Hästi tehtud!") on võitnud filmi "Perekond" eest Berliini festivali noortefilmide konkursi.

Põhivõistlusprogrammi filmid

"Kus mu poeg on?" (Kasahstan), režissöör Dias Bertis

"Matriarh" (Saksamaa), režissöör Alison Kuhn

"Patust puhas" (Ungari), režissöör Attila Hartung

"Sitasööja" (Dominikaani vabariik), režissöör José María Cabral

"Üks ilus hetk" (Iirimaa), režissöör Declan Recks

"Kalju serval" (Mehhiko-Peruu-Šveits), režissöör Enrica Pérez

"Mind ei ole sinuta" (Eesti), režissöör Janno Jürgens

"Tahan lihtsalt oma emaga rääkida" (Iraan-Türgi), režissöör Mohsen Rabiei

"Trumminahk" (Argentina), režissöör Joaquín Cambre

"Caballé" (Hispaania-Belgia), režissöör Patricia Ortega

"Ülesanne" (Belgia-Saksamaa-Holland), režissöör Patrice Toye

"Hästi tehtud!" (Šveits), režissöör Frédéric Baillif

Ka PÖFFi debüütfilmide võistlusprogrammist leiab tänavu 12 linalugu. Vaatajate ette jõuavad alustavad autorid Euroopast, Aasiast ja Ameerikast, sealhulgas Ekuadorist, Filipiinidelt ja Taiwanist.

Prantsuse režissööri Chabname Zariabi filmis "Kabuli kellukesed" mängib peaosa maailmakuulus Golshifteh Farahani, mullue PÖFF-i külastanud näitleja on lubanud taas Tallinna tulla. Taani režissööri Nagieb Khaja filmis "Lõvisüda" teeb nimiosas kaasa Besir Zekiri, kes on tuntud filmist "Tüdruk nõelaga". Briti režissööri Ray Panthaki filmis "Tähtede maal" näeb aga Clarence Maclinit, kes võitis auhindu kolmele Oscarile kandideerinud filmi "Sing Sing" eest. Ka Panthaki ise on tuntud hoopis näitlejana – ta on mänginud sellistes filmides nagu "Keemispunkt", "Lisalugu", "Riigisaladus" ja "Colette".

Debüütfilmide võistlusprogrammi filmid

"Veretöö varjus" (Prantsusmaa-Iisrael), režissöör Gigi Betito

"Eksootika" (Poola), režissöör Sonja Orlewicz-Zakrzewska

"Õnneliku lõpuga" (Iraan), režissöör Atena Mahmoudi

"Tähtede maal" (Ühendkuningriik), režissöör Ray Panthaki

"Lõvisüda" (Taani), režissöör Nagieb Khaja

"Kaduvik" (Leedu), režissöör Danielius Minkevičius

"Printsess" (Ekuador-Peruu-Argentina-Mehhiko), režissöör Christian Rojas

"Metsiku hooga" (Taiwan), režissöör Wang Yi-Ling

"Staatus: tagasi lükatud" (Filipiinid), režissöör Vahn Leinard Pascual

"Kibeduse magusus" (Põhja-Makedoonia), režissöör Andrej Volkašin

"Kabuli kellukesed" (Prantsusmaa-Saksamaa-Belgia), režissöör Chabname Zariab

"Maa sool" (Türgi), režissöör Murat Eroğlu

Põhivõistlusprogrammi võidufilm pälvib 20 000 suuruse rahalise preemia, žürii tööd juhib stsenarist ja dramaturg, kahekordne Oscari võitja Christopher Hampton. Debüütfilmide võistlusprogrammi võitja saab auhinnaks 5000 eurot.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 6.–22. novembrini.