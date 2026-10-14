Eesti laste- ja noortefilmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil

10. kuni 25. oktoobrini Hollandis toimuv rahvusvaheline laste- ja noortefilmide festival Cinekid tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad.

Tänavuse juubelifestivali Eesti filmide valikus linastuvad Janno Põldma ja Heiki Ernitsa animafilm "Lotte ja kadunud lohed" (2019), Jaak Kilmi mängufilm "Tagurpidi torn" (2022) ning kavas on lühifilmide eriprogramm, kuhu kuulub teiste seas Jonas Tauli nukuanimatsioon "Öömõtted" (2026). Amsterdamis on välja pandud ka "Öömõtete" valmistamisel kasutatud nukud ning festivalil osaleb režissöör Jonas Taul. Oma lühifilmidega on Cinekidil kohal ka režissöörid Mikk Mägi ja Sander Joon, kelle lühifilm "Sierra" võitis 2022. aastal Cinekidil parima rahvusvahelise lühianimafilmi preemia.

Festivali põhiprogramm toimub 10. kuni 16. oktoobrini Amsterdamis, aga "Lotte ja kadunud lohed" jõuab ka kuue teise Hollandi linna kinopublikuni: Groningenisse, Haarlemisse, Deventerisse, Enschedesse, Nijmegenisse ja Rotterdami. Igas linnas on kavas kolm-neli linastust.

Cinekidi professionaalidele suunatud programmi raames osaleb Eesti produtsent Kirill Volkov karjääriprogrammis Producers LINK, mis ühendab rahvusvahelisi laste- ja noortesisu tootjaid. Samuti on Cinekid Script LABi 2026–2027. aasta stsenaariumiarenduse programmi valitud Volkovi ja režissöör Juri Krutii mängufilmiprojekt "Hingetõmbesamm". Krutii debüütmängufilmi keskmes on 14aastane Martin – paljutõotav võistlustantsija, kes püüab toime tulla isa ootuste ja oma rivaali Indrekuga.

"Olime Juriga esialgu veendunud, et meie stsenaarium pole päris noortele suunatud, kuid tänu Eesti Filmi Instituudile mõtleme ka selles suunas, et just selliseid lugusid noor vaataja ja temale suunatud festivalid otsivad," rääkis Kirill Volkov. "Oleme kindlad, et "Hingetõmbesammust" saab õpetlik ja silmiavav film nii noortele kui lapsevanematele ning ootame põnevusega, mida nii Producers LINK kui ka Cinekid Script LAB meie stsenaariumile juurde annavad."

Eesti Filmi Instituudi levi- ja kaasamise osakonna juhi Sigrid Ekbaumi sõnul on meie noortele kodumaise filmisisu pakkumine väga oluline. "Ja seetõttu on vajalik, et Eesti režissöörid ja produtsendid rahvusvahelistel laste- ja noortefilmide festivalidel osaleksid. Erinevad loengud, paneelid, filmiprogramm ning kohtumised väliskolleegidega avardavad vaadet ning viivad kurssi valdkonna arengutega," räägib Ekbaum.

Cinekidi rahvusvahelisel kaastootmisturul Junior Co-Production Market osalevad ka Eesti produtsendid Kristel Tõldsepp (A Film Eesti) ja Anneli Ahven (Kopli Kinokompanii).

Kristel Tõldsepp on järgmisel aastal kinodesse jõudva Meelis Arulepa täispika animafilmi "Sipsik" produtsent. Tegemist on järjega 2020. aastal valminud samanimelisele animafilmile, mis leidis publiku enam kui 60 riigis.

Praegu Eesti kinodes linastuva noortefilmi "Morten" produtsent Anneli Ahven arendab uut projekti, mis põhineb Anti Saare raamatusarjal "Pärt plindris". "See on lastele plaanitav animasari, mille tegevus toimub õdusas Tartus ja kus seitsmeaastane peategelane Pärt astub esimesi samme iseseisva elu teel. Anti Saare lasteraamatute sari on südamlik ja naljakas ning pakub võimaluse tutvustada Eesti eluolu teiste riikide 6–9aastastele lastele," kirjeldas Ahven. "Lisaks on Kopli Kinokompaniis arenduses Reeli Reinausi seiklusfilm "Päikesejumalad", mis käsitleb keskkonnateemasid väikesel Eesti saarel ning on suunatud 6–12aastastele lastele."

Ahven on veendunud, et Eesti lugude jutustamine noortele on väga oluline. "Tänapäeval, kui audiovisuaalne maailm jõuab lasteni üha enam dublaaži vahendusel, on ülioluline näidata neile, et ka Eesti oma kultuuril ja eestikeelsetel lugudel on filmimaailmas kindel koht. Selleks on ühtmoodi vajalikud nii animatsioonid kui ka mängufilmid, mis Eesti elu kajastavad," rääkis ta. "Cinekidil loodan leida teisi samade väärtustega kaastootjaid ning uurida võimalusi rahvusvahelise rahastuse kaasamiseks."