Elektriteatri uus juht: meie oleme ennekõike keskendunud sisule

Tartu Elektriteatri uus tegevjuht ja juhatuse liige Oliver Kivimäe näeb kino järgmises arenguetapis olulist rolli koostööl teiste kultuuriasutustega. Tema sõnul võiks ühine programm tuua kinno rohkem inimesi nii Tartust kui ka mujalt.

Sellest sügisest juhib Tartu Elektriteatrit Oliver Kivimäe. Kivimäe rääkis Klassikaraadio saates "Delta", et Elektriteatrisse kandideerimine tema jaoks loomulik samm. Teda köitis nii isiklik huvi filmimaailma vastu kui ka võimalus juhtida kino arenguperioodil, mille üks suuremaid sihte on 2030. aastal valmivm Siuru kultuurikeskus.

"Väga tõmbas ja tõmbab see nii-öelda Siuru ambitsioon, et käsil on selline arenguetapp või üleminekuperiood ja see paelub mind. Kui mõelda, et seda etappi praegu ei oleks, siis ma ei ole üldse kindel, et see töö oleks mind nii väga tõmmanud."

Pikaajaliste eesmärkide poole liikumine ei tähenda seda, et igapäevatöö võiks jääda tagaplaanile. Uuel juhil tuleb tegeleda nii järgmise aasta eelarve ja plaanide kui ka rahastustaotluste, kohtumiste ning käimasoleva aasta aruannetega.

Elektriteatri meeskonda iseloomustades tõi Kivimäe esile töötajate iseseisvuse, vastutustunde ja filmialased teadmised.

"Ma arvan, et neile on autonoomia väga oluline. Nad teavad tohutult palju filmidest. Kõik inimesed, kes seal seotud on, on heas mõttes filmimaailma entusiastid. Lihtsalt töö pärast seal küll ei paista kedagi olevat," kirjeldas ta.

Juhi ülesandena näeb Kivimäe eelkõige tingimuste loomist, et töötajad saaksid ise tegutseda. Ta ei pea vajalikuks kiirustada muudatustega, mille järele pole tema hinnangul otsest vajadust.

"Mulle juhina on oluline anda inimestele vastutust ja et inimesed tegutseksid ise," ütles Kivimäe. Lisaks soovib ta rohkem tähelepanu pöörata meeskonna ühistele tegevustele väljaspool tööd. Tema sõnul võiks koos ette võtta näiteks matku või muid ettevõtmisi looduses.

Enne Elektriteatrisse asumist on Kivimäe töötanud muu hulgas Tartu Maratoni projekti- ja turundusjuhina, viimati juhtis ta tegevjuhina Happy Aging kliinikut. Ta on õppinud kultuurikorraldust ja strateegilist juhtimist. Kivimäe hinnangul on eri valdkondades töötamine andnud talle laiemad kogemused organisatsioonide juhtimiseks.

"Ma olen väga kogemuste uskuja, sellepärast olen ka võtnud vastu kutseid võib-olla valdkondadest, mis kõrvalt ei tundu kõige loogilisemad. Aga mulle on see alati meeldinud. Ma arvan, et see on minu tugevus, et olen erinevates valdkondades tegutsenud ja näinud, kuidas olla erinevates asjades sees," usub ta.

Ta lisas, et eri organisatsioonides töötamine on näidanud talle, et inimesed on oma töö ja vajaduste poolest sageli sarnasemad, kui esmapilgul paistab.

Koostöö võiks tuua kultuuriasutustesse rohkem külastajaid

Elektriteater juba praegu seotud paljude kultuurifestivalide ja -asutustega. Ühe näitena tõi Kivimäe koostöö Tartu kunstimuuseumiga, mille kokanduse ja toidukultuuri teemalise näitusega kaasnes Elektriteatri filmiprogramm. Samasugust võimalust koostööks näeb ta ka teiste Siuruga seotud kultuuriasutustega. Ühised programmid võiksid tema sõnul anda inimestele rohkem põhjusi kultuuriasutusi külastada.

"See võiks olla täpselt see Siuru võimendus kõikidele nendele asutustele, kes seal toimetama hakkavad, et üksteist võimendada ja teha ühist programmi, et inimestel oleks põhjust rohkem majja tulla. Nii Tartust kui ka palju kaugemalt."

Lisaks teeb Elektriteater koostööd mitme festivaliga. Möödunud nädalal toimus Tartus ja Tallinnas festival Moekunstikino ning peagi algab Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) võistlusprogramm, mille linastused toimuvad Elektriteatris.

"Ma olen saanud aru, et neid erinevaid festivale, kellega me koostööd teeme, on väga-väga palju. Mul on isegi veel raske järge pidada kõigel sellel. Ma imestan, kuidas meie inimesed suudavad selle programmi ära hallata," ütles ta.

Kivimäe selgitas, et Elektriteatri oluline ülesanne on pakkuda Tartus ja laiemalt Lõuna-Eestis kureeritud filmiprogrammi. Ta leiab, et Elektriteater eristub kommertskinodest eelkõige selle poolest, millist tähtsust filmide sisu valikul omistatakse.

"Kui me võtaks selle tüki siit välja, siis Tartusse jääks lihtsalt kommertskino, kus näidatakse seda, mis toob kindlasti vaatajad saali, aga kus ei ole sisu nii väga oluline. Meie oleme ennekõike keskendunud sisule ja siis püüame seda sisu näidates toime tulla ja ennast ära majandada ja areneda," rääkis Kivimäe.