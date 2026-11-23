Arvatavasti kõik on kuulnud, et enne meetermõõdustikku on olnud käibes mitmesuguseid inimkehast tuletatud mõõtühikuid: jalg, vaks, küünar, süld. Kummati pole koguste hindamisel seos kehalise kogemusega kadunud ka tänapäeva keelekasutusest, kirjutab Eesti Keele Instituudi juhtivteadur Ene Vainik.

Sattusime mõõdusõnade põnevasse maailma, kui uurisime mõõdu- ja hulgakonstruktsiooni (näiteks nagu jupp vorsti või kott kartuleid), mis seob kahte nimisõna – mõõdusõna (nt jupp, kott) ning teist nimisõna, mis ütleb, mille kogust mõõdetakse või hinnatakse. Vaatasime sisse eesti keele korpusesse, et näha, mida millega mõõdetakse. Standardsete ühikute ja arvsõnaga väljendite (nagu kolm meetrit või viis kilogrammi) kõrval on kasutusel ka hulk argiseid mõõdu- ja hulgasõnu, mille abil saame kas aine, esemete või muu kogust vajaduspõhiselt ja ligikaudu määratleda.

Mõõt mõõdu vastu

Sõna mõõt ise on mitmetähenduslik: tähenduse 'mõõdetava suuruse kindel väärtus, mis loetakse võrdseks ühega' kõrval on selleks ka 'mõõdunõule vastav kogus', nt Mõõt herneid, rukist, jahu. Kui talupojad mõõtsid eeskätt oma saadusi, siis tänapäeval elame tarbimisühiskonnas, kus on oluline turustamistaara: pudel veini, pakk sigarette, purk õlut, kast õunu. Ka väliskuju sobib piiritlema turustuskogust: nt tahvel šokolaadi, päts leiba, plokk suitsu.

Sama oluline kui turustamine on ka serveerimine ja selle anumad, nt klaas, kann, kruus (vett), tass (kohvi, teed), pokaal šampust, pits või tops kangemat. Humoorika-pisendava või vabandava suhtumise tarbimisse võivad tuua esile tassike, pitsike ja kõnekeelne topka.

Mõõdukonstruktsiooni sobivad -täis-lõpulised mahutisõnad saavad väljendada asjade või ainete tegelikku kogust nagu kotitäis (nt kraami, kommi, toitu), pangetäis või ämbritäis nt vett, aga ka piltlikku või liialdatud kogust (nt sai kaela ämbritäie sitta, joodi terve ämbritäis viina).

Kehapõhise mõõtmistava esindajad on peotäis ja pihutäis ning liialdatud, suurt kogust väljendab kõnekeeles persetäis. Seevastu näputäis ja näpuotsatäis (nt soola, kaneeli) väljendavad väga väikest kogust, ehkki näpp ega selle ots ei ole anumad ega saa täis olla.

Väikeste koguste jaoks on eesti keeles ülepea väga rikkalik sõnavara, näiteks vähe, veidi, tiba, kübe, tilk, sorts, piisk jpt ning lisaks nende pehmendav-pisendavad teisendid väheke, veidike, tibake, kübeke, ivake, raasuke, tilgake, sortsuke, piisake jne. Millest see räägib? Kas kehvadest oludest, millest me tuleme? Või sellest, et on vaja väljendada ja välja vabandada, kui miski ei vasta ootustele? Pisikoguse sõnadega mõõdetakse ainete kõrval ka abstraktseid nähtusi (nt ivake aega, kübeke lootust).

Kehaga on seotud tarbimiskogused nagu ports, portsjon, lonks, sõõm ja rüüp, suitsetamise puhul mahv. Ravimitel on doosid ja annused, neist annus on käibes ka abstraktsete nähtuste "manustamise" kohta (nt paras annus enesekindlust, tubli annus tõtt). Tarbimiskoguste kehaline loomus tuleb hästi esile piltlikes liitsõnades kõhutäis ja peatäis.

Igale tema mõõdu järele

Lisaks nõule või tarbimiskogusele on mõõdu määramisel oluline terviku tükeldamine või (mõtteline) osadeks jagamine. Näiteks jupp tükeldab piklikke esemeid (jupp vorsti, traati, voolikut), aga nende kõrval ka abstraktseid nähtusi (jupp aega, jupp teed), samas käär ja kannikas näivad sobivat vaid pagaritoodetele (nt käär leiba, kannikas saia); lõik passib pigem tordi kohta (lõik torti). Viil ei ole nii valiv ja sobib nii leiva-saia, vorsti, peekoni, kurgi ja sidruni kui koguni tordi tükkide kohta, kuid mitte abstraktsete nähtuste kohta: me ei ütleks viil aega või viil teed. Ebamäärase, kuid samas ülekaaluka osa millestki eraldavad välja sõnad enamik, enamus, põhiosa ja lõviosa. Nt lõviosa loomaaia eelarvest tuleb Tallinna linnalt.

Mõõdusõnade kirju seltskond peegeldab meile tagasi argielu tavalisi koguseid ja nende ootuspärasust. Paljuski on tegu ühe korraga tarbitavate, turustatavate, korraga haaratavate või tervikut tükeldatavate argimõõtudega. Oma sõnad on ka liialduste ja vähenduste esile toomiseks.