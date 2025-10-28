X!

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

Muusika
Bianca Rantala
Bianca Rantala Autor/allikas: Susann Kõomägi
Muusika

Teise Jaak Sooääre nimelise noore jazz-muusiku stipendiumi pälvis helilooja, laulja ja dirigent Bianca Rantala.

Jaak Sooääre sõnul on Bianca Rantala särav ja julge helilooja, laulja, arranžeerija ning dirigent, kelle nimi on nii Eesti kui Soome jazz'i-sõpradele juba hästi tuttav.

"Oma noorusele vaatamata on ta sihikindla tööga saavutanud palju, aga vallutamist ootavad rahvusvahelised lavad ning selle tee sillutamiseks õpib Rantala hetkel Saksamaal ja Soomes kahes akadeemias korraga, mis näitab tema sihtide selgust. Bianca teekonnale Eesti poolt hoo lisamine on väga loogiline ja vajalik, kindlasti kuuleme tema saavutustest tulevikus veel ja veel," ütles Sooäär.

Bianca Rantala põimib modernset jazz'i ja on loonud teoseid ja sadu arranžeeringuid erinevatele koosseisudele – kooridest sümfooniaorkestriteni –, sealhulgas Tallinna Kammerorkestrile, Vantaa Orchestrale, Subway Jazz Orchestrale, New Wind Jazz Orchestrale ja paljudele teistele.

Rantala on pälvinud aasta helilooja 2025 tiitli Eesti jazz'i-auhindadel ning võitnud konkursid Nordic Composer Contest (2023) ja Baltic Big Band Composition Contest (2020). 2025. aastal alustas ta heliloomingu magistriõpinguid Frankfurdi muusikakadeemias koostöös Frankfurdi Raadio Big Bändiga ning Sibeliuse Akadeemia jazz'i-osakonnas.

5000 euro suurune stipendium antakse pidulikult üle 10. detsembri õhtul Tallinna jazz-klubis Philly Joe`s toimuval kontserdil, mil koos laureaadiga astuvad publiku ette veel Sami Leponiemi (puupuhkpillid), Okko Saastamoinen (trummid), Heikko Remmel (kontrabass) ja Jaak Sooäär (kitarr).

Jaak Sooääre nimeline stipendium on 2024. aastal Kultuuripartnerluse SA poolt ellu kutsutud algatus, mille eesmärgiks on toetada noorte Eesti jazz-muusikute õpinguid ja rahvusvahelise karjääri edenemist. Stipendium tunnustab muu hulgas Sooääre tööd Eesti jazz-muusika kujundamisel nii muusiku kui pedagoogina. Käesoleval aastal rahastavad stipendiumit Olav Miil, Agur Jõgi ja Aku Sorainen.  

Esimese Jaak Sooääre nimelise noore jazz-muusiku stipendiumi pälvisid pianist Lisanne Pappel ja kitarrist Marcus Tuul.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:25

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

27.10

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

27.10

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

27.10

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

27.10

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

27.10

Ukraina klarnetist Julian Milkis ja pianist Johan Randvere alustavad Eestis kontserttuuri

27.10

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

27.10

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

27.10

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.10

Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

26.10

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

27.10

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

27.10

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

27.10

Minu elu muutnud raamat | Jaak Juske ja "Wikmani poisid"

27.10

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

27.10

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

26.10

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

23.10

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

26.10

Arvustus. Aleksijevitši "Punainimese lõpp" toimib peegeldava lakmuspaberina

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo