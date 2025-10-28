Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

Jaak Sooääre sõnul on Bianca Rantala särav ja julge helilooja, laulja, arranžeerija ning dirigent, kelle nimi on nii Eesti kui Soome jazz'i-sõpradele juba hästi tuttav.

"Oma noorusele vaatamata on ta sihikindla tööga saavutanud palju, aga vallutamist ootavad rahvusvahelised lavad ning selle tee sillutamiseks õpib Rantala hetkel Saksamaal ja Soomes kahes akadeemias korraga, mis näitab tema sihtide selgust. Bianca teekonnale Eesti poolt hoo lisamine on väga loogiline ja vajalik, kindlasti kuuleme tema saavutustest tulevikus veel ja veel," ütles Sooäär.

Bianca Rantala põimib modernset jazz'i ja on loonud teoseid ja sadu arranžeeringuid erinevatele koosseisudele – kooridest sümfooniaorkestriteni –, sealhulgas Tallinna Kammerorkestrile, Vantaa Orchestrale, Subway Jazz Orchestrale, New Wind Jazz Orchestrale ja paljudele teistele.

Rantala on pälvinud aasta helilooja 2025 tiitli Eesti jazz'i-auhindadel ning võitnud konkursid Nordic Composer Contest (2023) ja Baltic Big Band Composition Contest (2020). 2025. aastal alustas ta heliloomingu magistriõpinguid Frankfurdi muusikakadeemias koostöös Frankfurdi Raadio Big Bändiga ning Sibeliuse Akadeemia jazz'i-osakonnas.

5000 euro suurune stipendium antakse pidulikult üle 10. detsembri õhtul Tallinna jazz-klubis Philly Joe`s toimuval kontserdil, mil koos laureaadiga astuvad publiku ette veel Sami Leponiemi (puupuhkpillid), Okko Saastamoinen (trummid), Heikko Remmel (kontrabass) ja Jaak Sooäär (kitarr).

Jaak Sooääre nimeline stipendium on 2024. aastal Kultuuripartnerluse SA poolt ellu kutsutud algatus, mille eesmärgiks on toetada noorte Eesti jazz-muusikute õpinguid ja rahvusvahelise karjääri edenemist. Stipendium tunnustab muu hulgas Sooääre tööd Eesti jazz-muusika kujundamisel nii muusiku kui pedagoogina. Käesoleval aastal rahastavad stipendiumit Olav Miil, Agur Jõgi ja Aku Sorainen.

Esimese Jaak Sooääre nimelise noore jazz-muusiku stipendiumi pälvisid pianist Lisanne Pappel ja kitarrist Marcus Tuul.