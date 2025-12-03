X!

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk
Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk Autor/allikas: Rene Jakobson
Viiulimängija Hans Christian Aaviku tunnustamiseks loodud arendusfondi esimese toetuse pälvis 19-aastane Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriõpilane Madis Sikk.

10 000 euro suurune toetus jaguneb Hans Christian Aaviku ja Madis Siku vahel. Arendusfond on loodud tunnustamaks Hans Christian Aaviku pühendumust ja annet ning kantud annetajate soovist tagada omalt poolt täiendavaid võimalusi tema rahvusvahelise karjääri edenemiseks. Lisaks toetab HCA Artisti Arendusfond minimaalselt korra aastas mõne noore eesti muusiku õppeteed ja nõustab teda järgmiste sammude tegemisel. Valiku fondi stipendiaadi osas teeb Hans Christian Aavik, rahastajad otsusesse ei sekku.

Madis Sikk alustas klaveriõpinguid esmalt Farištamo Elleri juhendamisel, jätkates seejärel 2016. aastal Tallinna Muusikakoolis Riina Maandi klaveriklassis.  Ajendatuna Mihkel Polli meistrikursusest otsustas Sikk senisest enam muusikale pühenduda ja alates 2020. aasta detsembrist jätkas õpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis Marja Jürissoni ja Mihkel Polli juhendamisel. Praegu õpib Sikk Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppes klaveri erialal.

Fondi idee tuli Meelis Kubitsalt. ''Korraks tekkis see mõte, et ma olen ise noor, et kas juba sellist fondi teha, aga tegelikult just hetkel ongi õige aeg. Kui mõelda toetuste peale, mida ma olen saanud, siis need on olnud üliolulised. Kõik toetused on ehitusplokid, et järgmisele tasemele jõuda,'' ütles Hans Christian Aavik "Vikerhommikus". ''Eestis on peale kasvamas väga tugev põlvkond muusikuid,'' tõdes ta.

Madis Siku valis Aavik stipendiaadiks seetõttu, et näeb noores pianistis mitmekülgsust ja ambitsiooni kaugemale jõuda. "Tunnen temas ära sellised tugevad punktid, mis võivad hakata mõne aasta pärast väga hästi tööle,'' lisas ta.

Toimetaja: Eneken Rätsep / Kaspar Viilup

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

