Galerii: Kashastanis avati Eesti raamatu aastale pühendatud näitus

Kuni 19. novembrini kestva presidendi ning ligi 50-liikmelise delegatsiooni hulka kuulub ka kultuuriprogramm, mis tutvustab Kasahstanile Eesti kirjanduse, muuseumikunsti ja muusikakultuuri erinevaid tahke. Lisaks Eesti raamatu 500. aastapäevale pühendatud näitusele avatakse Kasahstani rahvusmuuseumis Eesti kirjanduse nurga ning Eesti Rahva Muuseumi kinnaste teemalise rändnäituse "Kaetud kätega".

Visiidi raames toimub ka kontsert Astana Ooperis, kus esinevad VHK keelpilliorkester ja viiulisolist Hans Christian Aavik. Sirje Karis kohtub ka Kasahstani Rahvuslikus Kunstide Ülikoolis üliõpilaste ja õpetajatega ning tutvub ülikooli õppe- ja kultuuritööga.