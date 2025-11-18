X!

Galerii: Kashastanis avati Eesti raamatu aastale pühendatud näitus

Kirjandus
Kashastanis avati Eesti raamatu-aastale pühendatud näitus
Vaata galeriid
10 pilti
Kirjandus

President Alar Karis avas Kasahstani riigivisiidi raames Kasahstani Rahvusakadeemilises Raamatukogus Eesti raamatu 500. aastapäevale pühendatud näituse.

 Kuni 19. novembrini kestva presidendi ning ligi 50-liikmelise delegatsiooni hulka kuulub ka kultuuriprogramm, mis tutvustab Kasahstanile Eesti kirjanduse, muuseumikunsti ja muusikakultuuri erinevaid tahke. Lisaks Eesti raamatu 500. aastapäevale pühendatud näitusele avatakse Kasahstani rahvusmuuseumis Eesti kirjanduse nurga ning Eesti Rahva Muuseumi kinnaste teemalise rändnäituse "Kaetud kätega".

Visiidi raames toimub ka kontsert Astana Ooperis, kus esinevad VHK keelpilliorkester ja viiulisolist Hans Christian Aavik. Sirje Karis kohtub ka Kasahstani Rahvuslikus Kunstide Ülikoolis üliõpilaste ja õpetajatega ning tutvub ülikooli õppe- ja kultuuritööga.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:38

Galerii: Tallinnas esineb elektroonilise muusika legend Kraftwerk

18:55

Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

18:54

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

18:54

Aasia sõnatu teatri festival täidab Tallinna ja Tartu tantsu- ja teatrikunstiga

16:27

Selgusid Euroopa filmiauhindade nominendid

15:17

Galerii: Kashastanis avati Eesti raamatu aastale pühendatud näitus

12:49

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku konkursi publikupreemia pälvis Andra Rahe

12:27

PÖFF-i päevik | "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" on armastuskiri Eesti loodusele

11:36

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

11:33

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

09:49

Toivo Tänavsuu: igaühe vastutus oma tervise eest peab suurenema

11:33

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

09:22

Niguliste muuseumisse jõuavad Hispaania maalikunstniku El Greco teosed

17.11

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

19:38

Galerii: Tallinnas esineb elektroonilise muusika legend Kraftwerk

11:36

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

12:27

PÖFF-i päevik | "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" on armastuskiri Eesti loodusele

13.11

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo