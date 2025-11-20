Pildid: Kasahstanis avati ERM-i käpikunäitus

"Kaetud kätega" annab ülevaate väikesest osast ERMi kogudes säilitatavatest kinnastest ja nende lugudest. Näitusel välja pandud kindad on muuseumiesemete koopiad, mille on kudunud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö eriala üliõpilased ja vilistlased.

Presidendidelegatsiooniga sõitis Kasahstani kaasa ka Eesti Rahva Muuseumi direktor Laura Kipper."Kindapaari kudumiseks tuleb teha ligikaudu 10 000 pistet. Niisamuti loome järjepidevas koostöös ka kultuurilise kanga, millele toetuda. Koosloome võimaldab luua sideme, mis ühendab meid kõige sügavamal tasandil ja pakub tuge. Täname Kasahstani Rahvusmuuseumi usalduse ja koostöö eest selle näituse elluviimisel. Loodame, et vestluste käigus sündinud ideed leiavad oma aja ja koha ning lisavad peagi uue mustrikihi meie ühisesse kultuurilisse kangasse," ütles ERMi direktor Laura Kipper.

Näituse kuraator on Reet Piiri, kujundaja Merike Tamm, tehniline teostus Ragnar Kekkonen, Arvi Tragel.