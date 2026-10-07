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Kultuurisaates "Kirjandusministri juures" on sel korral külas Lilli Luuk

Kirjandus
Lilli Luuk
Lilli Luuk Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kirjandus

7. novembril jõuab ETV-s vaatajate ette kultuurisaade "Kirjandusministri juures", kus sel korral on külas kirjanik Lilli Luuk.

Lille Luuk räägib saates "Kirjandusministri juures", et ajaloost kirjutades on tema võrreldes näiteks ajaloolasega vaba. "Ma võin minna mööda ka ajaloolistest faktidest, ma võin kirjutada mingid sündmused ümber just nii, nagu mulle tundub, et need võisid olla, ilma konkreetsete tõenditeta, allikad ei pruugi seda kinnitada," sõnas ta ja lisas, et ta võib mängida üht sündmust läbi mitmel erineval viisil. "See on minu uurimismeetod."

Lilli Luuk ja Mart Juur Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Kirjanik Lilli Luuk debüteeris 2017. aastal kirjandusajakirjas Looming ja pälvis 2018 Friedebert Tuglase novelliauhinna novelli "Auk" ning aastal 2021 "Kolhoosi miss" eest. 2022. aastal sai Luugi esimene romaan "Minu venna keha" III koha kirjastuse Hea Lugu ajalooliste romaanide võistlusel. 2024. aastal avaldas ta oma teise romaani "Ööema".

Kultuurisaade" Kirjandusministri juures" on ETV eetris 7. oktoobril kell 22.40. Saatejuht on Mart Juur.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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