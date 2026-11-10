"Kirjandusministri juures" on külas Mehis Heinsaar

Kirjanik Mehis Heinsaar, kes pälvis 2026. aasta alguses kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosa aastapreemia novellikogu "Eesti keelde sukelduja" eest, mõtestab saates maailma ja kirjanduse maagilist külge.

"Eesti keelde sukelduja" sisaldab ajavahemikus 2008–2025 kirjutatud lühijutte, novelle ja pikemaid jutustusi. Kolmandik kuuteistkümnest loost on varem ilmunud ajakirjanduses, peamiselt Loomingus ja Vikerkaares). Kuus juttu on täiesti uued.

Varem on Heinsaar sama preemia pälvinud ka teose "Härra Pauli kroonikad" eest. 2022. aastal määrati Heinsaarele ka Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aasta preemia, mil ilmus tema romaan "Kadunud hõim". Tuglase novelliauhinna on Heinsaar võitnud kolmel korral.

"Kirjandusministri juures" on ETV eetris kolmapäeval, 11. novembril kell 22.40. Saatejuht on Mart Juur.