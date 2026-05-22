Hansa Grupi noore muusiku fondi stipendiumi pälvis löökpillimängija Tanel Eiko Novikov

Tanel-Eiko Novikov sai kodupublikule tuttavaks pärast telekonkursi Klassikatähed 2018 võitmist ning Eesti esindamist Klassika-Eurovisioonil samal aastal Šotimaal Edinburghis.

Pärast Tallinna Muusikakeskkooli lõpetamist suundus Tanel põhjamaadesse, õppides 2019-2021 aastatel Rootsis Sundsgaardeni Rahvakõrgkkoolis solisti Johan Bridgeri juures ning pärast Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias, põhiõpetajaks marimbavirtuoos Anders Kann Elten. Sel aastal lõpetab Tanel seal ka magistrantuuri paralleelselt vahetus-semestriga Conservatorio della Svizzera italiana's Šveitsis.

Hansa Grupi Noore Muusiku Fond on ettevõtja Neeme Tammise asutatud eesti noorte muusikute õpinguid ja arenguvõimalusi toetav fond, mida haldab ja juhib Kultuuripartnerluse Sihtasutus. Seni on fond toetanud Karolina ja Hans Christian Aavikut, Marcel Johannes Kitse, Triinu Piirsalut, Tähe-Lee Liivi, Triin Metsheina, Kitty Florentine'i, Paul Kaspar Saumetsa, Nikita Korzouni ja teisi.