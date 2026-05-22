X!

Hansa Grupi noore muusiku fondi stipendiumi pälvis löökpillimängija Tanel Eiko Novikov

Muusika
Tanel Eiko Novikov
Tanel Eiko Novikov Autor/allikas: Silver Tõnisson
Muusika

Hansa Grupi noore muusiku fondi käesoleva aasta esimese stipendiumi pälvis löökpillimängija Tanel Eiko Novikov, ühekordse toetuse suurus on 6000 eurot.

Tanel-Eiko Novikov sai kodupublikule tuttavaks pärast telekonkursi Klassikatähed 2018 võitmist ning Eesti esindamist Klassika-Eurovisioonil samal aastal Šotimaal Edinburghis.

Pärast Tallinna Muusikakeskkooli lõpetamist suundus Tanel põhjamaadesse, õppides 2019-2021 aastatel Rootsis Sundsgaardeni Rahvakõrgkkoolis solisti Johan Bridgeri juures ning pärast Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias, põhiõpetajaks marimbavirtuoos Anders Kann Elten. Sel aastal lõpetab Tanel seal ka magistrantuuri paralleelselt vahetus-semestriga Conservatorio della Svizzera italiana's Šveitsis.

Hansa Grupi Noore Muusiku Fond on ettevõtja Neeme Tammise asutatud eesti noorte muusikute õpinguid ja arenguvõimalusi toetav fond, mida haldab ja juhib Kultuuripartnerluse Sihtasutus. Seni on fond toetanud Karolina ja Hans Christian Aavikut, Marcel Johannes Kitse, Triinu Piirsalut, Tähe-Lee Liivi, Triin Metsheina, Kitty Florentine'i, Paul Kaspar Saumetsa, Nikita Korzouni ja teisi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:59

Galerii: muusikateadlane Tiia Järg saadeti Jaani kirkust viimsele teele

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

13:34

Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

13:25

Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

11:53

Ansambel Soundslip avaldas albumi "Rejected Homeworks"

11:46

Kristjan Raua preemia pälvisid Videvik, Kask, Kekišev ja Külm

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.05

Heidy Purga: vahel tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud

21.05

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

21.05

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

21.05

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

20.05

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo