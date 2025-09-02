Noore muusiku preemia pälvis sopran Annabel Soode

Annabel Soode on Tallinnas õppiv ja tegutsev vokaalartist, kes uurib hääle väljendusvõimalusi eri muusikastiilides, ruumides ja ülesannetes, avastades samal ajal inimest ja tema laule. Lauldes nii Euroopa kultuuriruumi klassikat kui ka nüüdismuusikat, tunnetab ta oma psühhofüüsise kaudu erinevaid narratiive. Soode õpib klassikalist laulu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (õp. Monika Hauswalter) ning esines äsja Mozarti Kroonimismissa ettekandel Ode Pürgi juhatusel.

Oma ooperidebüüdi tegi Soode M. Maltise uudisteoses "Raasulapsuke" peaosatäitja Hebana (2024). Lisaks on ta osalenud koreograafilises ooperi-installatsioonis "Optais amme" Ungru lossivaremetes (2024, lavastaja Sofia Filippou, helilooja Ben Osborn).

"Olen jaganud oma perega noore muusiku preemiat välja 19 korda, et anda hoogu noorte talentide arengule ning jäädvustada minu ema ja venna – heliloojate Marje ja Kuldar Sinki – mälestust, kes Nõukogude rõhuva ideoloogia tingimustes ei saanud oma andeid piisavalt realiseerida," ütles Tunne Kelam. "Meie perel on au ja rõõm osaleda Pille Lille erakordses kodanikualgatuses, mis on andnud hindamatu panuse eesti noorte muusikute arenguks."

Noore muusiku preemia on käinud käsikäes Tallinna kammermuusika festivaliga alates selle loomisest aastal 2005. Marje ja Kuldar Singi nimelise PLMF-i preemia laureaadid on olnud: Oliver Kuusik (tenor), Rene Soom (bariton), Kädy Plaas (sopran), Priit Volmer (bass), Maria Veretenina (sopran), Arete Teemets (sopran), Andreas Lend (tšello), Kristel Pärtna (sopran), Ivi Ots (viiul), Johan Randvere (klaver), Pärt Uusberg (helilooja), Raiko Raalik (bass), Kadi Jürgens (metsosopran), Ille Saar (sopran), Martin Karu (kontratenor), Theodor Sink (tšello), Marcel Johannes Kits (tšello), Sandra Laagus (metsosopran) ja Hans Christian Aavik (viiul).