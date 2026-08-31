X!

Noore muusiku preemia pälvis Tähe-Lee Liiv

Muusika
Noore muusiku preemia 2026 pälvis Tähe-Lee Liiv
Noore muusiku preemia 2026 pälvis Tähe-Lee Liiv Autor/allikas: GoodNews/Virko Veskoja
Muusika

29. augustil lõppenud XXII Tallinna kammermuusika festival kulmineerus Mustpeade majas "Noor Muusik 2026" preemia üleandmisega. Tunnustuse pälvis pianist Tähe-Lee Liiv.

Tähe-Lee Liiv on pälvinud tähelepanu oma särava musikaalsuse, tehnilise meisterlikkuse ja artistliku küpsusega. Noore pianisti repertuaar ulatub klassikast tänapäeva heliloominguni ning tema muusikalist tegevust iseloomustavad sügav pühendumus ja tundlik interpreedikäekiri. "Noor muusik" preemia on pühendatud heliloojatele Marje ja Kuldar Sinkile ning selle väljaandmist on juba 21 aastat järjest toetanud Mari-Ann ja Tunne Kelam. 

"Noore ja andeka muusiku märkamine ning toetamine annab talendile võimaluse kasvada ja areneda ning aitab hoida elavana Eesti muusikakultuuri järjepidevust," sõnas Lill. "Siiras tänu perekond Kelamile pikaajalise ja järjepideva toetuse eest meie noortele muusikaannetele."

Festivali lõppkontserdil kõlas ka Robert Jürjendali teose "Impressioonid ja ekspressioonid" viiulile ja kammerorkestrile maailma esiettekanne. Teose esitas festivali kunstiline juht ja viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny koos Eesti Sinfoniettaga. Samuti jõudis esmakordselt kuulajateni Valeri Petrovi "Trompetikontsert Eesti rahvaviisidele" keelpilliorkestri versioon, kus Eesti Sinfonietta ees soleerisid trompetistid Triin Ustav ja Neeme Ots.

2026. aasta festivali kunstiline juht oli Anna-Liisa Bezrodny, resideeruv helilooja Robert Jürjendal ning korraldaja Muusikute fond PLMF.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:22

Sõpruse muusikafilmide sarjas jõuab vaatajate ette Talking Headsi kontsertfilm

15:37

Nolani "Odüsseia" ületas Eestis 100 000 kinokülastuse piiri

15:08

Rakvere produtsent ja räppar Masta Robusta avaldas uue albumi

14:55

Viljandi nukuteatrit hakkab pidama teater Temufi

14:34

Pildid: Kogo galeriis avati hiljutise Köler Prize'i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus

14:28

Arvustus. Viimane flöödiviis Viljandi vanas haiglas

13:32

Lisanna Laansalu: kaotatud inimesed, vaesem tulevik

13:12

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

12:37

Keeleminutid. ÜS ja ÕS

11:39

Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse idapiiri käsitlev fotonäitus

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.08

Uus on Rara ja ka raamatukogu kontseptsioon. Intervjuu Martin Ööveliga

13:12

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

30.08

Lavakast lavale | Alex Paul Pukk

28.08

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

30.08

Pildid: Temnikova ja Kasela galeriis avati Kaido Ole näitus "Krt"

27.08

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

29.08

Eneken Laanes ja Joonas Hellerma: raamatukogu uksed ootavad avamist

29.08

Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

30.08

Johanna Ross: AI ja teadusartikli kujuga objektid

30.08

Kultuuriportaal soovitab: tragikoomiline põnevik "Blackberry" Jupiteris

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo