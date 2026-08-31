Noore muusiku preemia pälvis Tähe-Lee Liiv

Tähe-Lee Liiv on pälvinud tähelepanu oma särava musikaalsuse, tehnilise meisterlikkuse ja artistliku küpsusega. Noore pianisti repertuaar ulatub klassikast tänapäeva heliloominguni ning tema muusikalist tegevust iseloomustavad sügav pühendumus ja tundlik interpreedikäekiri. "Noor muusik" preemia on pühendatud heliloojatele Marje ja Kuldar Sinkile ning selle väljaandmist on juba 21 aastat järjest toetanud Mari-Ann ja Tunne Kelam.

"Noore ja andeka muusiku märkamine ning toetamine annab talendile võimaluse kasvada ja areneda ning aitab hoida elavana Eesti muusikakultuuri järjepidevust," sõnas Lill. "Siiras tänu perekond Kelamile pikaajalise ja järjepideva toetuse eest meie noortele muusikaannetele."

Festivali lõppkontserdil kõlas ka Robert Jürjendali teose "Impressioonid ja ekspressioonid" viiulile ja kammerorkestrile maailma esiettekanne. Teose esitas festivali kunstiline juht ja viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny koos Eesti Sinfoniettaga. Samuti jõudis esmakordselt kuulajateni Valeri Petrovi "Trompetikontsert Eesti rahvaviisidele" keelpilliorkestri versioon, kus Eesti Sinfonietta ees soleerisid trompetistid Triin Ustav ja Neeme Ots.

2026. aasta festivali kunstiline juht oli Anna-Liisa Bezrodny, resideeruv helilooja Robert Jürjendal ning korraldaja Muusikute fond PLMF.