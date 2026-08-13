Tallinna kammermuusika festivalil kõlab kolm maailma esiettekannet

Tänavuse festivali keskmes on mõte, et folkloor ei ole üksnes minevikupärand, vaid elav kultuuriline mälu, mis ühendab rahvaid ja põlvkondi. Kontsertidel kõlavad teosed, mille loomisel on heliloojad ammutanud inspiratsiooni Eesti, Soome, Ungari, Rumeenia, Ukraina, Armeenia ja Ladina-Ameerika rahvamuusikast. Publik saab kuulda muusikat Johannes Brahmsilt, Maurice Ravelilt, Arvo Pärdilt, George Gershwinilt, Philip Glassilt, Astor Piazzollalt ning paljudelt teistelt heliloojatelt, kelle loomingus kohtuvad rahvuslikud juured ja universaalne muusikakeel.

Festivali kunstilise juhi Anna-Liisa Bezrodny sõnul sünnib kõige inspireerivam muusika kultuuride kohtumisest. "Muusikal on ainulaadne võime ühendada inimesi üle piiride. "Folkloori sillad" on kutse avastada, kuidas erinevate rahvaste lood, traditsioonid ja identiteet saavad klassikalises muusikas uue elu ning loovad dialoogi mineviku ja oleviku vahel."

Tänavune festival pöörab taaskord erilist tähelepanu ka uue eesti heliloomingu tutvustamisele. Publikuni jõuavad uudisteosed festivali resideeruvalt heliloojalt Robert Jürjendalilt, samuti Lauri Jõelehelt ja Valeri Petrovilt. Festivali muusikute seas on viiuldajad Nicolas Dautricourt (FR), Anna-Liisa Bezrodny ja Lasse Joamets, vioolamängija Sandra Klimaite (LT), tšellistid Silvia Ilves ja Tuomas Ylinen (FI), kontrabassist Regina Udod, trompetist Neeme Ots, saksofonist Virgo Veldi, pianistid Mackenzie Melemed (US) ja Mika Rännäli (FI) ning ansamblid Estonian Percussion Group ja Eesti Sinfonietta.

Festival avatakse 22. augustil Tallinna Raekojas piduliku kontserdiga "Jürjendal 60", mis on pühendatud festivali resideeruva helilooja Robert Jürjendali juubelile. Nädala jooksul toimuvad kontserdid Tallinna Raekojas, Mustpeade Majas ja Rootsi-Mihkli kirikus,.

Festivali asutaja Pille Lill sõnul on Tallinna kammermuusika festivali eesmärk olnud algusest peale luua kohtumispaik Eesti tippmuusikutele ja rahvusvahelistele artistidele. "Kammermuusika sünnib kuulamisest ja usaldusest. Tänavu räägime sildadest rahvaste, kultuuride ja inimeste vahel. Folkloor on meie ühine mälu ning klassikaline muusika annab sellele uue kõla. Just selliste kohtumiste kaudu sünnivad mõistmine, austus ja kultuuriline dialoog."