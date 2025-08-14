X!

XXI Tallinna Kammermuusika Festivali peateema on heliloojate armastuskirjad

Tänavuse Tallinna Kammermuusika Festivali resideeruv helilooja Mihkel Kerem.
Tänavuse Tallinna Kammermuusika Festivali resideeruv helilooja Mihkel Kerem. Autor/allikas: Emily Mowbray
23. kuni 30. augustini toimuv XXI Tallinna Kammermuusika Festival kannab tänavu alapealkirja "Armastuskirjad". Külalisesinejad saabuvad Suurbritanniast, Saksamaalt, Ukrainast ja Soomest.

Pealinna kontserdisaalides - Fotografiskas, Tallinna Raekojas ja Rootsi-Mihkli kirikus toimub augustikuu viimasel nädalal 8 kõrgel tasemel kammerkontserti. Festivali esinejate seas on sellised rahvusvaheliselt tuntud nimed nagu Nicholas Daniel (oboe, UK), Michael Vaiman (viiul, DE), Dina Joffe (klaver, DE), Monika-Evelin Liiv (metsosopran), Irina Zahharenkova (klaver), viiuldajad Anna-Liisa Bezrodny ja Ivi Ots, Kaija Lukas (vioola), Toomas Vavilov (klarnet), tšellistid Indrek Leivategija ja Theodor Sink, Regina Udod (kontrabass) jt. Noorteprogrammi raames astub lavale noorte keelpillikvartett.

"Festival sai loodud 2005. aastal unistusest tuua kokku lühikesse perioodi üks osa parimatest muusikutest nii kodust kui välismaalt," ütles festivali looja Pille Lill. "On rõõm, et nii kuulajad kui ka muusikud on alati meie festivali väga kõrgelt hinnanud ning oleme pälvinud ka sel aastal EFFE kvaliteedimärgise, mis on kõrge tunnustus."

Festivali avab pidulik esitluskontsert 23.08 kell 19 Tallinna Fotogragiskas. Kõlavad Beethoveni "Eyeglass" vioolale ja tšellole, Händel/Halvorseni "Passacaglia", Dvořáki "Terzetto" ja Albénize "Asturias" sooloviiulile. Esinevad viiulitel Anna-Liisa Bezrodny ja Ivi Ots, vioolal Kaija Lukas ja tšellol Indrek Leivategija. Kontserdil toimub Jaan Kolbergi 20 minutilise dokumentaalfilmi 2024. aasta juubelifestivalist esilinastus.

Festivali kontserdid on ühendatud kindlate teemadega: "Hinge saladused", "Armastuse mitmed näod", "Beethoven ja Josephine, Mozart ja Constanze", "Lõputu arm", "Suurt kunstnikku mälestades" (kontsert on pühendatud Igor Bezrodnyle), "Muusika - armastuse keel" ning seeläbi on loodud festivalist kunstiline tervik.

Tippinterpreetide esituses kõlavad kontsertidel maailma muusikaliteratuuri šedöövrid kõrvuti eesti muusikaga. 24. augusti avakontserdil kuuleb festivali resideeruva helilooja Mihkel Keremi teost "Kareda laulud" maailma esiettekandena, lisaks veel Eesti esiettekandena tšellosonaati "Sõnad, mis jäid ütlemata".

Lõppkontserdil "Armastuse testament" Tallinna Raekojas kõlab Keremi spetsiaalselt festivali jaoks loodud uudisteos "Viiulisonaat nr. 4" maailma esmaettekandes, pühendatud Anna-Liisa Bezrodnyle, kus solistidena astuvad üles viiuldajad Anna-Liisa Bezrodny ja Ivi Ots, vioolamängija Kaija Lukas, tšellist Theodor Sink, kontrabassist Regina Udod ja pianist Irina Zahharenkova.

Lõppkontserdil kuulutatakse välja Tunne ja Mari-Ann Kelami poolt 20. aastat järjest traditsiooniline PLMF "Noor muusik" aastapreemia laureaat. 2024. aasta noore muusiku preemia pälvis Hans Christian Aavik.

Festivali kunstiliseks juhiks on Eesti maailmas enim tunnustust pälvinud viiulisolist Anna-Liisa Bezrodny, resideeruv helilooja on Mihkel Kerem ja korraldaja Muusikute fond PLMF.

