Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

Festivali peaesineja on Ameerika ansambel Erinys Quartet, mille koosseisu kuulub ka eesti viiuldaja Joosep Reimaa. Erinys Quartet on pälvinud esimese preemia rahvusvahelisel Trondheimi kammermuusika konkursil, publikupreemia ja Esterházy Sihtasutuse eripreemia rahvusvahelisel kammermuusika konkursil Bad Tölzis ning kolmanda koha Fischoffi kammermuusika konkursil. Kvarteti liikmed on lõpetanud maineka Curtise Instituudi diplomiõppe Dover Quarteti juhendamisel.

Festivali korraldaja pianist Kärt Ruubel ütles, et Schuberti looming ja isik on teda alati paelunud. "On uskumatu, kui palju geniaalseid teoseid jõudis Schubert oma lühikese elu jooksul luua – sajad laulud, keelpillikvartetid, sümfooniad ja klaverisonaadid, millest igaüks on omaette täiuslik kompositsioon," rääkis ta. "Schuberti 31 eluaastat möödusid küllaltki keerulistes tingimustes. Teda vaevasid terviseprobleemid ja rahamured, kuid tal olid suurepärased sõbrad, kes teda toetasid ning kellele ta schubertiaadidel oma loomingut tutvustas. Sel suvel kõlavad tema tuntuimad kammerteosed ja laulud, mida esitab sopran Maria Listra."

Festivali hilisõhtused "Late Night" kontserdid toovad kuulajateni 100. sünniaastapäeva tähistava György Kurtági klaveriloomingu, mida esitab Šveitsis elav pianist Talvi Hunt. Samuti kõlab Olivier Messiaeni "Kvartett aegade lõpust", mille helilooja kirjutas 1941. aastal koonduslaagris viibides. Messiaeni üht enim esitatud teost esitavad Triin Ruubel (viiul), Theodor Sink (tšello), Meelis Vind (klarnet) ja Kärt Ruubel (klaver).