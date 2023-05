Fotografiskas toimub teist korda kammermuusika festival

Esimesel päeval kõlab Martinů, Suki ja Dvořáki kammermuusika keelpillidele ja klaverile. Teisel päevasel keskendutakse Ernst Krenekile, kelle loomingust saab ülevaate klarneti, vioola ja klaveri kammerteostega. Kreneki teoseid täiendavad Martinů duo ning Schulhoffi varajane süit viiulile ja klaverile. Lisaks esitavad näitlejad Laura Kalle (Ugala teater) ja Sander Roosimägi katkendeid Kreneki autobiograafiast. Festivali lõpetab hilisõhtune kontsert ,,Late Night Modern'', kus astub üles eesti helilooja ja muusik Sander Saarmets taimedest inspireeritud kavaga "Nature as Magic".

"Eelmisel aastal esmakordselt toimunud festival osutus ootamatult menukaks ja seetõttu soovisime ka sel aastal esitada kammermuusikat just fotomuuseumis" ütles festivali algataja Kärt Ruubel ja lisas, et sel korral on laval rohkem muusikuid ning nad kaasasid lisaks keelpillidele ka klaveri, klarneti ning kaks näitlejat.

Festivali eesmärk on Ruubeli sõnul luua sadu aastaid tagasi tekkinud Schubertiadele omast õhustikku, mil sõpradele-tuttavatele tutvustati tutvustati kodustes tingimustes helilooja Franz Schuberti loomingut. "Ühine musitseerimine salongilikus õhkkonnas on väga vabastav ja loomulik viis muusika esitamiseks," kinnitas ta ja mainis, et muusika toomine kontserdisaalist väiksemasse ruumi on oluline, sest loob muusikute ja publiku vahetuma kontakti.

Sellel aastal toimub festivali raames ka lõunakontsert, kus astuvad üles noored eesti muusikud. 3. augustil esineb Frenchys Elleri puhkpillikvintett, kes esitab Taffaneli, Ibert'i, Ligeti ja Reicha loomingut.