Aasta interpreedid on Aavik, Laiv-Järvi ja Ogorodnikov

"Kõik tänavused laureaadid on erakordsed interpreedid, kes esindavad erinevate intertrumentalistide väga kõrget taset," sõnas Interpreetide Liidu juhatuse esimees Henry-David Varema. "Oboemängija Ingely Laiv-Järvi on särav artist, kelle tundlik mäng ja interpretatsioon haarab esimesest noodist. Klassikaline kitarrist Kirill Ogorodnikov on pühendunud eesti muusika esitaja ja hinnatud esineja kõikide kontserdikorraldajate poolt. Viiuldaja Hans Christian Aaviku tippinterpreedi teekond on alles ees ja 2022. aasta oli vaid esimene märgiline aasta sellel teel."

"Saame koos rõõmustada, et Eestil on nii häid interpreete, keda lisaks Eesti lavalaudade on võimalik nautida ka mujal. Tänavune aasta oli Eesti interpretatsioonikunstile tähelepanuväärne, sest mitmed Eesti interpreedid saavutasid mainekatel rahvusvahelistel konkurssidel kõrgeid tulemusi. Rahvusvahelised mainekad konkursid on nagu rahvusvahelised spordivõistlused ja nendel kõrgeid tulemusi saada peab järjepidevalt harjutama ja jõudma rahvusvahelisele tipptasemele," tõdes Varema.

Viiuldaja Hans Christian Aavik on 2022. aastal toimunud Carl Nielseni nimelise rahvusvahelise konkursi esimese preemia ja kahe eripreemia laureaat. Lisaks sõlmisid temaga lepingu Nordic Artist Management ning Orchid Classic, seega on ta järgmistel hooaegadel tihe külaline parimate Skandinaavia orkestrite ees.

Aastast 2019 toetab Aavikut Yehudi Menuhin Live Music Now Frankfurt am Main ühing. 2021. aastast on ta Deutschland Stipendiumi ning 2022. aastast Villa Musica Rheinland-Pfalzi stipendiaat. 2022. aastal pälvis ta ka Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ning Saksamaa ühe tippfestivali, Usedomi muusikafestivali preemia.

2021. aasta andis Aavik välja oma debüütplaadi "Aeternus" koos pianist Karolina Aavikuga. Aaviku õpetajad on olnud Piret Kreek, Kaido Välja, prof Erik Schumanni, prof Angelika Merkle, Julian Rachlini ning prof Jevgeni Sinasiki juures.

Alates 2022. aaastast õpib Hans Christian Aavik mainekas Kronbergi akadeemias. Ta on soleerinud ERSO, Stuttgardi kammerorkestri, Kopenhaageni filharmoonikute, Odense sümfooniaorkestri, Tallinna Kammerorkestri, Jyväskylä sümfooniaorkestri jt orkestrite ees.

Ingely Laiv-Järvi Autor/allikas: Mait Jüriado

Ingely Laiv-Järvi on õppinud oboemängu Tulike Looritsa ja Aleksander Hännikäineni ja prof Thomas Indermühle juhendamisel. Laiv-Järvi on osalenud mitmete orkestrite töös nii Eestis kui mujal: ERSO, Tallinna Kammerorkester, Württembergi filharmooniaorkester, Karlsruhe riigiteatri orkester ja Karlsruhe kammerorkester, Eesti Festivaliorkester, ansambel JSB (Stuttgart), Absolute Ensemble, Baltic Sea Philharmonic, Ensemble Voces Musicales.

Hetkel töötab Laiv-Järvi rahvusooper Estonia oboerühma kontsertmeistrina. Laiv-Järvi on soleerinud ERSO, TKO, Virumaa Kammerorkestri ja Pärnu Linnaorkestri ees. Samuti on ta aktiivne kammermuusik.

Laiv-Järvi on pälvinud esimese koha ja kaks eripreemiat Eesti interpreetide konkursil puhkpillidele (2018), teise koha telekonkursil "Klassikatähed" (2018), laureaaditiitli kammermuusikakonkursil "In corpore" (2015), kolmanda koha vabariiklikul puhk- ja löökpillimängijate konkursil (2012) ja esimese koha Eduard Mednisi nim konkursil (2011).

Kirill Ogorodinokov Autor/allikas: Kleer Tali

Kitarrist Kirill Ogorodnikov on õppinud Tiit Petersoni, Heiki Mätliku ning professor Gerhard Reichenbachi juhendamisel. Ta on osalenud Yves Stormsi, Martin Fogeli, Johan Fostieri, Roberto Ausseli, Sérgio Assadi, Carlo Marchione, Eduardo Fernandezi ja Sven Lundestadi meistriklassides ning saavutanud auhinnalisi kohti rahvusvahelistel klassikalise kitarri konkurssidel, sh kolmanda koha Gevelsbergi rahvusvahelisel kitarrikonkursil Saksamaal (2014) ning teise koha ja Klassikaraadio eripreemia Tallinna rahvusvahelisel kitarrikonkursil (2010).

Ogordonikov esineb nii soolokavadega kui ka mitmesuguste ansamblite koosseisus. Ta on üles astunud mitmete festivalide ja kontserdisarjade raames, sh Tallinna Kitarrifestivalil, Fiesta de la Gitarral, Eesti Muusika Päevadel, Pärnu kitarrifestivalil, Viljandi vanamuusika festival, Eesti Muusika Nädalal, Tango Port Tallinnas, SaitenReise Gitarrenfestival Saksamaal, Noored Klassikas ja mujal.

Ogordonikovi laiaulatuslikku repertuaari kuuluvad originaalteosed ja transkriptsioonid barokist kaasaegse muusikani, ta on olnud eesti heliloojate teoste esmaettekandja. Ogorodnikov kuulub koos Heli Ernitsaga 2015. aastal loodud ansamblisse Duo Telluur. Duo on andnud kontserte mitmel poolt Eestis, Saksamaal ja Venemaal.