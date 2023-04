VHK keelpilliorkester ja Hans Christian Aavik suunduvad ühistuurile

VHK keelpilliorkestri dirigent Rasmus Puur selgitas, et kontserdi idee tõukus vaiksest nädalast ja selle olemusest.

"Ei mina ega VHK keelpilliorkester pole varem sel ajal kontserte andnud, seega oli väga haarav ja huvitav luua kava just selle nädalaga seonduvast temaatikast," sõnas Puur. "Nii sobib sinna nii Artur Kapi "Viimne piht", Tobiase "Eks teie tea", Kreegi "Agnus dei" reekviemist kui Pärt, Tüür, Kõrvits, Vasks ja Uusberg."

Vanalinna Hariduskollegiumi muusikakooli õpilastest koosnevas keelpilliorkestris musitseerivad noored vanuses 13–19 aastat. Viimastel aastatel on orkester keskendunud valdavalt eesti muusika esitamisele – kontserte on pühendatud nii Ester Mägi, Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsa loomingule ning välja on antud albumeid Mart Saare, Cyrillus Kreegi ja Veljo Tormise muusikaga.

Vaikse nädala kontsertidel on orkestri eest soleerimas noor viiulisolist Hans Christian Aavik. "Hansuga oleme paar korda varemgi proovinud kontserdi kuupäevi klapitada, kuid pole õnnestunud," märkis dirigent. "Nüüd on seegi kauaoodatud rõõmustav hetk käes."

Hans Christian Aavik on esinenud paljude mainekate orkestrite ees ning on teinud koostööd mitmete silmapaistvate muusikutega nii Eestis kui mujal. Aastal 2021 andis Aavik koos pianist Karolina Aavikuga välja oma debüütplaadi "Aeternus". Lisaks on ta on Carl Nielseni nimelise rahvusvahelise konkursi 1. preemia laureaat.