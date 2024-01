VHK keelpilliorkestril valmis plaat Ester Mägi heliloominguga

Albumil ja plaadiesitluskontsertidel kõlavad näiteks algselt viiulile ja klaverile loodud "Kuus eesti rahvaviisi", aga ka kooriteosed nagu näiteks "Siin mu rõõmumaa", "Kerkokell" ja "Pieta".

Plaadile koondatud muusikavalik peegeldab helilooja käekirja erinevatest aastakümnetest. Suur osa seadetest on valminud just selle plaadi jaoks.

"See plaat on ehtmägilik selles tähenduses, et kui me kuulame Ester Mägi muusikat, ta on väga isikupärane, ta on väga peen, ta on väga õrn, väga naiselik kõige paremas mõttes, aga samas ta võib olla väga jõuline, väga emotsionaalne, aga kunagi ta ei lähe liiale," ütles VHK keelpilliorkestri dirigent Rasmus Puur. "Ta oli inimesena ka nii palju kui mina teda mäletan väga delikaatne ja väga vaoshoitud, aga samas selline loominguline laps, ja see natuur oli alati tema silmis, see helk oli olemas ja ma loodan, et siin plaadil on see helk samamoodi olemas."

Orkester esitleb plaati kontsertidega, tuur algab Tartus ning jätkub Mustvees ja Tallinnas.