Rasmus Puur: laulupidu näitab, et me saame tegelikult Eestit vaid koos ehitada

Dirigent, helilooja ja presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi ta on üldjuhul inimpelgur, siis tänavusel noorte laulupeol tundis ta, et tegelikult ta ikkagi armastab neid inimesi.

Rasmus Puur sõnul on selgelt näha, et seda noorte laulupidu oli kõigile väga vaja. "Seda näitab see, kui palju lugusid on läinud kordusesse, mingid lood, mida on tahetud kordusesse lasta, ei ole lastud, sest muidu "Aktuaalne kaamera" veniks veel rohkem," kinnitas ta.

"Mulle tundub, et see pidu juhib meid selleni, et me saame seda elu ja Eestit tegelikult koos ehitada ja koos olla, see juhib meid teatavate väärtusteni, et keegi ei ole kellestki parem, me kõik oleme võrdsed, me kõik peame üksteist austama, lugu pidama, hoidma," ütles ta.

"Mina, kes ma olen ka selline inimpelgur, tunnen täna, et ma ikkagi armastan neid inimesi," rõhutas Puur.