Tõnu Kaljuste: laulupidu ei ole tavaline kontsert, see on midagi enamat

Dirigent ja koori- ning orkestrijuht Tõnu Kaljuste ütles ERR-ile antud intervjuus, et kui lätlaste laulupidu on nagu kontsert, siis eestlaste laulupidu on midagi kontserdi ja mõnusa rahvapeo vahepealset.

Tõnu Kaljuste kinnitas, et Pärt Uusberg on ilus peo korraldanud. "Ta juhatab hästi ja loob hästi, ta on loovusele andnud tohutult rõõmu, suur rõõm, palju õnne talle," ütles ta ja lisas, et igas kogukonnas tekib mingi inimeste hulk, kes harjub mingisuguse formaadiga. "Ja samas on igas kogukonnas ka neid, kes tahavad midagi muuta, sellest vahekorrast selgubki, kuidas teha."

"Meie Balti riikide vahel ongi kaks erinevat laulupidu: lätlastel on nagu kontsert ja meil on niisugune vanem formaat," tõdes ta ja lisas, et eestlaste laulupidu on midagi kontserdi ja mõnusa rahvapeo vahepealset. "Aga väga meeldiv."

"Laulupeol ei ole tegemist tavalise kontserdiga, see on midagi enamat, see on nagu protsessioon," rõhutas Kaljuste ja lisas, et on isegi veidi naljakas rääkida sellest, kuivõrd eriline laulupidu on. "Aga see on üks suur asi, et minu erialal selline suur sündmus on, mis inimhäält õilistab ja teeb üheks."