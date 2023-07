"Kodulaulu" solist Pauline Vähi: mu hinges on ülim tänutunne

Koos segakooridega esitasidnoorte laulupeol filmist "Nukitsamees" tuntuks saanud lugu "Kodulaul" solistid Pauline Vähi ja Meelis Kesperi. Nad kinnitasid ühest suust, et tulevad alati rõõmuga laulupeole tagasi, kuna seal on suur ühtekuuluvustunne.

Pauline Vähi astus laulukaare all üles solistina, aga hetkel õpib ta arstiks. "Muusika on mul muidugi südames, ega ta kaugele ei olegi jäänud, vaid saadab mind selle arstiteaduse pika teekonna kõrvalt senikaua, kui jaksu laulda on," ütles ta.

"Minu hinges on ülim tänutunne, see hetk oli kindlasti üks erilisemaid minu elus," mainis Vähi.

Meelis Kesperi on lõpetanud EMTA ja jätkab õpinguid MUBA-s. "Õnneks on erinevad erialad, muusikaakadeemias oli koorijuhtimine, Tallinna muusika- ja balletikoolis õpin rütmimuusika laulmist," ütles ta ja lisas, et laulupeol on suur ühtekuuluvustunne. "Üks asi on kaare all olla, teine asi on publikus olla, aga neid kõiki inimesi ühendab miski."

Ta kinnitas, et solistina nii suure publiku ees olemine võttis veidi põlve värisema küll. "Väga võimas oli ka, aga vastutus on nii suur, sa tahad seda hästi ja südamest teha, ootus on suur, üritad pingutada ja loodetavasti õnnestus ka," sõnas Kesperi.