Leelo Tungla luuletus. Hirvole – kümnekäelisele ja suuresüdamelisele

Nii paljud koorid laulnud on Su käe all,

et näib, et Sul on küljes kümneid käsi.

Rõõm näha, et ka oma sünnipäeval

Sa suuri koore juhtimast ei väsi!

Veel igal aastal poisse tuleb juurde,

kes täiendavad laulumeeste ridu.

Koos nendega jää muusikasse suurde –

ja südames las rõkkab laulupidu!