Emakeelenädalal jõuab kinodesse dokumentaalfilm Leelo Tunglast

Filmi režissöör Marta Pulk seadis eesmärgiks uurida põhjalikult Leelo Tungla loojateekonda ja mõttemaailma.

"Tahtsin filmi kaudu avastada, milline inimene on alati naerusuisena mõjuv Leelo päriselt. Teda tuntakse peamiselt lastekirjanduse maskotina, kuid filmis vaatleme teda palju laiemalt – läbi tema enda, kaasteeliste ja perekonna silmade. Uurime, kuidas sünnivad teosed, mis on suuremad kui inimene ise, ja kuidas need suudavad põlvkondi ühendada – olgu siis raamatu lehekülgedel, eurolaval või laulukaare all. Ma ise olen pigem pahuravõitu tüüp, aga Leelol on erakordne oskus leida eneses üles naer, ükskõik kui keeruline elu ka poleks. Seda püüdsingi temalt filmi tehes õppida ja ekraanile tuua. Ehk kulub see meile kõigile praegusel ajal ära?"

Märtsis kinolinale jõudva dokumentaalfilmi esilinastus toimub emakeelenädalal, mis on pühendatud eesti keelele ja selle püsimajäämisele. Produtsent Johanna Maria Paulsoni sõnul on kinoleviks valitud aeg omamoodi austusavaldus Eesti ühele kõige olulisemale kaasaegsele autorile.

"Leelo looming on kasvatanud üles mitmeid põlvkondi, seehulgas ka selle filmi loojaid endid. Meil on erakordselt suur rõõm, et saame temast viimaks rääkida ka filmikeeles ning teha seda eesti raamatu aastal toimuval emakeelepäeval," sõnas Paulson.

Filmi režissöör ja stsenarist on Marta Pulk, operaator Taavi Arus, montaažirežissöör Hendrik Mägar, helirežissöör Gabriel Solis ning helilooja Sander Mölder. Filmi produtsent on Johanna Maria Paulson ja tootja Stellar Film.