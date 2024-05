Leelo Tungal: on väga tähtis, et ka lapsed saaks sõna

"Kui sa lastega tegeled ja nemad tegelevad sinuga ja kasvatavad sind samamoodi, siis mina ei saa küll kurta – minul olid head lapsed. Kui me just ei räägi ajakirjast Hea Laps, kes oli mu neljas laps ja kellega oli palju rohkem raskusi, ületamatult palju rohkem raskusi kui oma laste kasvatamisega," rääkis Leelo Tungal.

Väiksemaid pahandusi tuli lastega muidugi ette, nii kulus näiteks Tunglale abikaasa poolt kingiks toodud importhuulepulk indiaanlaste mängimiseks vajalikele sõjamaalingutele.

"See oli inglise huulepulk, mis jäi korraks, laste uinaku ajaks, laua peale. Meie kuulasime köögis reisimuljeid ja hiljem siis leidsime kaks jumala paljast ja üleni punast last. Ma küsin, kuidas te selja tagant saite maalida ja nad vastasid, et me teineteisel tegime. Huulepulka enam polnud ja lapsi sai mõnda aega pestud," meenutas Tungal.

Anna-Magdalena, Maarja, Kirke Kangro ja Leelo Tungal Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Loomingulised lapsepõlvemängud viisid kõik kolm tütart loominguliste ja ka juhtivate ametiteni. Kirjanik Maarja Kangrost sai hiljuti kirjanike liidu juht, kunstnik Kirke Kangro on EKA-s vabade kunstide teaduskonna dekaan ning tõlkija Anna-Magdaleena Kangro käib ajakirjas Hea Laps toimetaja tööd tehes ema jälgedes. Juhtivad ametipositsioonid toovad aga kaasa rasked valikud.

"Ma kogu aeg mõtlen, et ühel hetkel ma hakkan tegema olulisi otsuseid ja näiteks pühendun kunstile rohkem või olen rohkem koos oma lapsega ja sõprade ja perega. Aga ma olen aru saanud, et see vist jätkub ja läheb üha tihedamaks," nentis Kirke Kangro.

Tungal lisas, et Maarja saamine kirjanike liidu juhiks natuke isegi kurvastas teda. "Ma tean, et need administreerivad tööd, nagu Kirkegi puhul näha, võtavad nii palju inimesel aega ja energiat, et oma loomingu jaoks võib-olla jääb vähem aega. Aga praegu oleks just õige hetk luua, kirjutada," arvas ta.

Kirjasõna kadumist ja laste võõrdumist lugemisest Tungal ei karda. Ajakirja Hea Laps asutanud kirjanik ja luuletaja andis mõned aastad tagasi peatoimetaja teatepulga üle Kätlin Vainolale, ajakiri on aga säilitanud oma senise näo ning olulisel kohal on noorte kirjutajate loomingu avaldamine. "On väga tähtis, et lapsed saaks ka sõna, et need noored anded ka välja tuleksid, ja neid on, tegelikult täitsa palju kohe," rõõmustas ta.

Nutisõltuvuse teemat kommenteerides tõdes Tungal, et ennekõike võiksid selle koha pealt peeglisse vaadata just lapsevanemad, sest kui ise eeskuju ei näita, ei saa seda ka lapselt nõuda.