Kirjandusfestivali HeadRead eesti kirjanduse kava keskendub kirjanduse mõjule

Nagu tavaks, on festivali esimene päev, 29. mai, noorte päralt. Kirjanike Majas esitleb Poeesia Sõpruskond luulekava Juhan Viidingu luulest, millele järgneb Vanalinna Hariduskolleegiumi noorte luuletajate esinemine. Kinos Sõprus esitleb Vladimir Loginov aga uut dokumentaalfilmi "Must film", mis on valminud Sveta Grigorjeva luule põhjal.

Neljapäeval, 30. mail saab Kirjanike Majas kuulata Erkki Koorti ja Taavi Kangru vestlust ning õhtu lõpetuseks esinevad samas oma uue kavaga Jaan Pehk ja Märt Avandi.

Samal õhtul viivad Elle-Mari Talivee ja Sirli Staub aga kirjanduslikule kõrtsikammimisele.

Reedel, 31. mail vestleb Kirjanike Majas Urmas Vadi Sven Mikseriga ja Teele Pärn usutleb Eesti kirjanduse võõrsil kasvanud pärlit Elin Toonat. Õhtu jätkub Ruhnu lugude ja lauludega, mida esitavad Kairi Leivo, Karoliina Kreintaal ja Lee Taul. Kontsertkava on jätk vestlusele, keskendudes sellele, et tänavu möödub 80 aastat suurest põgenemisest Rootsi, mille käigus katkes sajandeid kestnud elav kultuuripärand Ruhnu saarel.

Festivali raames näeb 30. ja 31. mail Von Krahli teatris Tartu Uue Teatri lavastust "Ma jään kaevu / juurde igavesti jooma", mille aluseks on Ene Mihkelsoni luule.

Laupäev, 1. juuni algab rahvusraamatukogu väikeses majas vestlusringiga kirjanduse mõjujõust. Kirjanduse rikkuse ja vaesuse üle tänapäeva Eesti ühiskonnas ning kultuuris arutlevad Tiit Aleksejev, aasta õpetaja aunimetuse saanud Anu Kell ja Saara-Liis Jõerand. Arutelu modereerib Elisa-Johanna Liiv.

Kirjanike Majas kohtuvad Piret Jaaks ja Sveta Grigorjeva; ajatuid tekste ajalikus teatris esitavad Indrek Sammul, Teele Pärn ja Eva Koldits; Kirjanike Maja laupäevase kava lõpetab aga "Hullunud Tallinn", kus kirjandus võtab pöördelisemad tuurid.

Tihe kava on laupäeval ka Aidas, kuhu mahuvad verinoored luuletajad ning "Nice-luule", kus oma tekste esitavad Elo Viiding, Rika Tapper, Janika Läänemets, Maryliis Teinfeldt-Grins ja Mirjam Parve.

Laupäevaseid kirjanduslikke jalutuskäike viib läbi koduloolane Josef Kats.

Pühapäeval, 2. juunil saab Kirjanike Majas kaasa elada Tiit Aleksejevi ja Meelis Friedenthali vestlusele. Pühavaimu kirikus peavad kodu- ja välismaised poeedid aga traditsioonilist luulemissat. Eraldi ettevõtmisena toimub sel aastal HeadReadi raames kontsertsarja "Heli ja keel" õhtu "Basiliski kammimine", mis koosneb muusikast ning vestlusest.

Nagu festivalil tavaks, on lastekirjandusest eraldi kava Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Seal esinevad Maian Kärmas, Liis Sein, Leelo Tungal ja Anti Saar.