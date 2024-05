"Karuküti tütarde" autor Anneli Jordahl: Instagram viib mu loo laia maailma

Väliskirjanike seas on sel aastal eriti arvukalt esindatud põhjamaade naisautorid, teiste seas jõudis kolmapäeval Tallinnasse rootslanna Anneli Jordahl, kelle romaani "Karuküti tütred" avaldas äsja eesti keeles kirjastus Varrak.

Romaan jutustab seitsmest väekast õest, kelle despoodist isa kasvatas nad üles metsas, täielikus isolatsioonis muust maailmast. Loo keskseteks teemadeks on vabadus, valikud ja lojaalsus ning see sai algimpulsi Aleksis Kivi "Seitsmest vennast".

"Ma mäletan seda poeetilist ja karmi proosat, mis oli tume ja väga humoorikas samal ajal. Ma olin nii õnnelik, et leidsin selle idee. Ja ma mõtlesin, mis saab, kui ma tooksin sellesse ülimaskuliinsesse seitsme venna konteksti seitse tüdrukut," selgitas Jordahl loo tagamaid.

Raamat tõlgiti pärast ilmumist kohe prantsuse keelde, nüüdseks on see kättesaadav juba kümnes keeles.

"Ma olen märganud Instagramis noori tüdrukuid, kes on raamatut lugenud ja räägivad sellest omavahel ja fantaseerivad, kuidas oleks olla üks nendest õdedest. Ja ma olen kohtunud raamatukoguhoidjatega, kes ütlevad, et prantslased küsivad mu raamatut. Mul on hea meel, et nad küsivad ka Aleksis Kivi

"Seitset venda", mis ilmus prantsuse keeles aastaid tagasi. Need tüdrukud viivad minu laia maailma ja on tõstnud ka Aleksis Kivi raamatukogu tolmust taas päevavalgele," rõõmustas kirjanik.

Anneli Jordahliga vestleb kultuuriteadlane Saara Mildeberg pühapäeval kell 15 kirjanike maja musta laega saalis.