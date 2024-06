Kolmas Hiiumaa kirjandusfestival tuleb kunstihõnguline

Tänavuse aasta teema on Hiiumaal kunst, mistõttu on ka kirjandusfestival sel korral kunstihõnguline. Hiiumaa juurtega kunstnik Kertu-Liina Karjus arutleb teemal Hiiumaa kui kunstnike ja kirjanike võlumaa, samuti on festivali ajal avatud tema Hiiumaa kontuurkaartide näitus. Avatud on ka Viive Noore lasteraamatute illustratsioonide näitus ja Liia-Lüdig Algvere raamatuillustratsioonide väljapanek. Toimub matk "Hiiumaa kunstnike radadel".

Kunstilainel püsivad ka Joonas Sildre ja Eero Epner, kes vestlevad teemal "Värviline Konrad Mägi". Tõnis Tootseni ja Tõnu Õnnepalu mõttevahetuse aluseks on "Nähtav nähtamatu: sõna pildis, pilt sõnas". Jaan Tootseni juhtimisel toimub "Ööülikooli" salvestus "Hiiumaa kui kunstnike paradiis" ning Joonas Sildre juhtimisel avatakse koomiksi joonistamise töötuba. Festivali lasteprogramm toob saarele nii Pipi kui Lotte ja kohtumised kirjanikega.

Festival hõlmab ka muusikat ja filme. Harri Rinne ja Märt Treier meenutavad oma jutuajamises Riho Sibulat. Kinosaalis saab näha filmi Ülo Soosterist – "Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes" ja filmi "20 000 mesilast", mis on Euroopa kinopubliku auhinna LUX nominent (režissöör Estibaliz Urresola Solaguren, Hispaania). Festivalile paneb punkti Hedvig Hansoni kontsert.

Kirjastustest on tänavu esindatud Aadam ja pojad, Argo, Canopus, Eesti Raamat, EKSA, Ilmamaa, Koolibri, Petrone Print, Pilgrim, Rahva Raamat.

Hiiumaa kirjandusfestival sai alguse 2022. aastal, kui Hiiumaal tähistati kirjanduse teema-aastat. Korraldajate kinnitusel ei ole üritus sugugi ainult professionaalsete kirjanike kokkutulek või kultuurieliidi jutuklubi. "Hiiumaal ei ole senini päris oma raamatupoodi. Nii sündis idee kutsuda ellu kirjandusfestival, mis oleks huvitav sündmus saare külastajatele ja tooks värske kirjanduse koju kätte ka hiidlastele," selgitas Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel. Tema sõnul on Hiiumaa suurepärane loomesaar, mille loodus, inimesed ja üldine õhustik soosivad süvenemist ning loometööd.