Hiiumaal algas kirjanduse teema-aasta

"Kirjanduse teema-aastaga soovime tõsta esile Hiiumaaga seotud kirjanikke, kirjandusteoseid, lugusid, samuti innustada lugema ja ise kirjutama. Ühtlasi sobib Hiiumaa tänavune teema-aasta hästi kokku üleriikliku raamatukogude aastaga," ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

Seoses Paul-Eerik Rummo 80. sünnipäevaga on Hiiumaa raamatukogudes toimumas Paul-Eerik Rummo nädal, mille raames loetakse ette Rummo luuletusi ja jutte ning toimub ka vestlusring Rummost eesti kirjanduses. Kõikides Hiiumaa raamatukogudes on väljapanekud Paul-Eerik Rummo elust ja loomingust.

Lisaks Rummole jääb tänavusse aastasse veel kaks Hiiumaaga seotud kirjaniku ümmargust tähtpäeva –Ave Alavainu 80 ja Tõnu Õnnepalu 60.

Kui rääkida Hiiumaaga seotud kirjanikest laiemalt, siis seda loetelu rikastavad veel nt Vaapo Vaher, Fred Jüssi, Marie Under, Julius Oengo, Jaan Kross, Ellen Niit, Viiu Härm-Rummo, Aino Kallas, Herman Sergo, Esta Aksli.

"Kirjanduse aasta raames on plaanis korraldada Hiiumaal esmakordselt kirjandusfestival, kuid ideid ja mõtteid on teisigi. Kirjanduse aastaga seotud tegevuste kalendri täitmisesse saavad kõik huvilised oma panuse anda," ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. "Soov on Hiiumaa kirjanduse aastasse kaasata kõikvõimalikke erinevaid tegijaid ja osapooli. Oodatud on loominguline lähenemine eesmärgiga kirjandusega, raamatutega ja sõnalise väljendusoskusega seonduvat esile tõsta. Samuti on oluline hiiu keele väärtustamisega seonduv."

Teema-aastate eesmärk on väärtustada Hiiumaaga seotud inimesi ja kultuurilooliselt olulisi paiku läbi teema-aastate kontseptsiooni ning sidustada kultuuri- ja turismivaldkonda. Igal aastal tuuakse tähelepanu keskmesse üks teema või kultuurivaldkond, mis on seotud Hiiumaa kultuurinimimeste ja kultuurilooliselt oluliste paikade aastapäevadega.