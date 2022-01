Eesti linnad kuulutasid raamatukogude aasta avatuks

162 aastat tagasi asutatud Tarvastu raamatukogu on Eesti vanim pidevalt tegutsenud rahvaraamatukogu, sest kohalik mees Hans Wühner soovis, et inimesed õpiksid kogu elu. Kuigi interneti tulekuga on ennustatud raamatukogudele ka kadu, on nende roll ajas hoopis kasvanud.

"Sa ei võta enam ainult raamatuid raamatukogust, vaid saad ka vaadata Digilugu, e-riiki, saad mitu teenust ja asja korraga. Ja meil siin Mustlas on ju ka näiteks postipunkt, et saab ka paki kätte. Nii et tuled raamatukokku, mitu asja koos," rääkis Tarvastu raamatukogu direktor Aili Anderson.

Raamatukogude aasta avamisele kogunes palju külalisi eesotsas kultuuriministri ja vallajuhtidega, samal ajal loeti 153 rahvaraamatukogus üle Eesti ette mullu enam laenutatud teoseid. Eestis on ligi 900 raamatukogu, teema-aasta aitab mõista, et nüüdisaegne raamatukogu on midagi palju enamat kui raamatute laenutuspunkt.

"Esimestel kuudel üritame me näidata raamatukogusid kirjandus- ja kultuurikeskustena, siis kogukonnakesksetena, suvel viime raamatukogud hoopis ratastele ja oma ruumidest välja. Ja sügisel mõtestame natukene lahti tuleviku raamatukogu ja selle muutunud rolle. On plaanis erinevaid konverentse, erinevaid üle-eestilisi ettevõtmisi," sõnas raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre.

Mustla elanik Maire Loomet on Tarvastu raamatukogu püsikunde, sest teda paeluvad krimiromaanid ja reisikirjad. "Kui mul on vaja minna kas turule või apteeki või poodi, siis ma kindlasti tulen siit läbi. No vähemalt kolm korda nädalas kui mitte rohkem. Siin on niisugused toredad inimesed, kes töötavad ja kui ma lehti loen, siis me saame arutada kõiki neid maailma asju ja paneme muidugi paika kõik kenasti. Nii et siis on süda rahul," sõnas Loomet.

Tartus avati raamatukogude aasta raekoja platsis, samuti turuhoones ja Karlova ning Annelinna raamatukogus.

Põlvas algas raamatukogude aasta Jakobi koolis Piret Raua raamatu "Tobias ja teine B" ettelugemisega.

Jõhvis algas raamatukogude aasta lindilõikamisega Mihkli kirikus pidulike pasunahelide saatel. Katkendi Mudlumi teosest "Mitte ainult minu tädi Ellen" kandis kantslist ette koguduse õpetaja Peeter Kaldur.

Haapsalu noored ja vanad raamatukogusõbrad kogunesid Lääne maakonna keskraamatukogu juurde õue, kus tihedas lumesajus loeti ette katkend enim laenutatud Piret Raua lasteraamatust. Ühtlasi kuulutasid Läänemaa raamatukogud alanuks oma kirjandusvõistluse Minu Raamatukogu, mille raames kutsutakse inimesi kirja panema elamusi ja mälestusi seoses raamatukogudega.