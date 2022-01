Rahvaraamatukogude 2021. aasta laenutatuim raamat oli taas "Kus laulavad langustid"

Rahvaraamatukogude 2021. aasta kõige enam laenutatud Delia Owensi teost "Kus laulavad langustid" võeti täpsemalt lugemiseks 8773. korral. Populaarsuselt järgmine raamat oli lugeja eelistuste põhjal Nicola May "Väike nurgapood. Taaskohtumine", mille laenutusnumbriks sai 5213. Kolmandale kohale jõudnud Eesti autori Justine Petrone raamat "Minu Viljandi" kogus 4998 laenutust.

Enam kui poole tuhande rahvaraamatukogude ühine statistika toob välja, et 2021. aasta kõikide laenutuse populaarsemaks osutunud Owensi teost küsiti lugemiseks ligi 3000 korda rohkem kui 2020. aastal. Statistika kõneleb, et kui 2020. aastal sai laenutustabeli esikoha hõlmanud Owensi teos 6012 laenutuskorda, siis 2021. aastal kasvas see number 2761 võrra.

"Üldpilti vaadates eelistab ilukirjanduse lugeja ennekõike algupärast eesti kirjandust, sest 20 menuki hulgas on 14 eesti autori teost," rääkis bibliograaf Krista Kumberg Haapsalu raamatukogust.

Kumberg tõi välja, et rahvaraamatukogude ilukirjanduse tipp-20 on tänavu üsna naiste ja laste nägu. "Mehed loevad rohkem aimekirjandust ja ajalooalast ilukirjandust ning seetõttu ei mõjuta meeste eelistus rahvaraamatukogude laenutuste toppi nii palju kui naiste eelistused."

Tabeli koostamise alus on rahvaraamatukogudes, kooliraamatukogudes ja teadus- ja erialaraamatukogudes kasutusel olevad raamatukogusüsteemide RIKS, URRAM ja SIERRA andmed ning Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu ELLU laenutuste nimekiri. Laenutused on koos pikendustega. Statistika koostaja on Eesti rahvusraamatukogu.

Möödunud aasta tipp-20-s huvitus lugeja suures pildis ennekõike siiski uutest Eesti autorite raamatutest, aga näiteks Vahur Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" on püsinud huviorbiidis enam kui kaks aastat ning see teos on ilmunud aastal 2017.

"Samuti tuntakse suuremat huvi irriteerivate elulooraamatute ja inimsuhteid peegeldavate teoste vastu," lisas Kumberg.

Rahvaraamatukogude laenutuste tipp-20 hõlmab nii eesti kui välisautoreid ning kõikide kirjandusžanrite arvestuses. Varasemalt avaldatud statistika koosnes enim laenutatud eesti autorite ilukirjanduse ja lastekirjanduse teostest.

Eesti autorite ilu- ja lastekirjanduse kõige laenutatumad teosed olid 2021. aastal Mudlumi "Mitte ainult minu tädi Ellen" (3571) ja Piret Raua lasteraamat "Tobias ja 2b" (4335). Eesti autorite tipp oli alus ühise ettelugemise teose valimisel 12. jaanuaril toimunud raamatukogude aasta avamisel.

Eestis tegutseb kokku üle 800 rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ja 39 teadus- ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas tehakse 13 miljonit laenutust ning ligi seitse miljonit raamatukogu külastust ja enam kui kaheksa miljonit virtuaalkülastust.