Oslo raamatukogu direktor: raamatukogu on ennekõike sotsiaalne ruum

"Traditsioonilised raamatukogud on raamatute säilitamise ruumid, tänapäevane raamatukogu aga sotsiaalne ruum, kus toimuvad sotsiaalsed protsessid, kohtumised ja kogunemised, kus jagatakse, õpitakse ja peetakse dialooge," rääkis kultuurisaatele "OP" Deichmani raamatukogu direktor Knut Skansen.

Ühine "meie" on Skanseni sõnul jäänud ühiskonnas nõrgemaks ja just raamatukogu peaks olema see koht, kus inimesed üksteisega suhelda võiksid. "Meil on kõlakojad internetis ja sotsiaalmeedias, kus inimesed keskenduvad ainult osadele elu ja ühiskonna aspektidele. Raamatukogu on vastupidine - see on ühine ruum, kus kohtuda inimestega, kellel on täiesti erinevad vaated elule ja ühiskonnale," sõnas Skansen ja lisas, et nii saab õppida ja laiendada oma arusaamu.

Deichmani raamatukogu pakubki eelkõige noortele töötube, lavasid, kus esineda ja tehnoloogiat. "Noored tahavad osaleda, midagi ise toota ja olla sõnumitoojad. Kui kõik see on korraldatud, saab uurida ja mõelda, kus leiduks ruumi ka raamatutele. See on täiesti vastupidine moodus raamatukogu planeerimiseks," ütles Skansen.

Raamatukogu tootmisruumis asuvad ühiskasutuseks õmblus- ja tikkimismasinad. Ka neil on üllas eesmärk - raamatukogu soovib nii juurutada kestlikku mõtteviisi ja anda oma panus kliimakriisi lahendamisse. "Avalikud raamatukogud on nagu majanduse ühiskasutuse kohad. Selline raamatukogu mudel, mille puhul tuled siia, laenad midagi või jagad teistega, on üsnagi kestlik," sõnas raamatukogu direktor.

"Vahel öeldakse, et avalik raamatukogu on ühiskonna kollektiivne mälu. Teatud määral on see tõsi, kuna meil on erinevad kogud. Aga raamatukogu tähendab ennekõike tulevikku. See on avaliku raamatukogu põhifunktsioon," rääkis Skansen.