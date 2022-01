Galerii. TalTechi raamatukogus näeb "Plekktrummist" tuttavaid teoseid

28. veebruarini on TalTechi raamatukogu 2. korruse lugemisalas avatud näitus "Teosed "Plekktrummi" kõlas".

"Plekktrumm" on ETV2 iganädalane vestlussaadete sari, kus saatejuht Joonas Hellerma vestleb saatekülalistega erinevatel kultuuriteemadel. Saatesarja pealkiri on inspireeritud Günter Grassi romaanist "Plekktrumm", mis on lugu inimestest, ajaloost, poliitikast, religioonist.

2020/2021. aasta talvel oli ETV2 eetris kuueosaline erisaadete sari "Plekktrummi raamatud", kus saatejuht koos külalistega arutles aktuaalsetel teemadel, mille aluseks olid väärtteosed eesti kirjandusest, värsketest tõlkeraamatutest või esseistikast.

Iga saate lõpus jagasid külalised ka kultuuri- ja raamatusoovitusi. Näitusel on väljas valik vestlussaates "Plekktrumm" ja erisaadete sarjas "Plekktrummi raamatud" arutluse all olnud ja saatekülaliste soovitatud raamatutest.