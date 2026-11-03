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Ilmus Toomas Kuusingu kunstiraamat, mis võtab kokku 25 aastat loometööd

Kunst
Foto: Ken Mürk/ERR
Kunst

Võrumaa Muuseumis esitleti maalikunstniku ja graafiku Toomas Kuusingu kunstiraamatut "Harilikud inimesed. Harilikud maailmad". Teos võtab kokku tema 25 aasta pikkuse loometöö.

Üle 200 leheküljeline ülevaateteos võtab kokku kunstnik Toomas Kuusingu erinevaid loomeperioode, kus tema detailiderohkes ja isikupärases loomingus põimuvad huumor, grotesk ning sügav empaatia inimese vastu.

"Kõige produktiivsemad olid kindlasti algusajad, näiteks 2005 kuni 2009. Nüüd tagasi vaadates ja raamatut lehitsedes, ma ise ka imestan, et kuidas oli jaksu mingitel aastatel, mingitel perioodidel nii palju töö teha," ütles Kuusing "Aktuaalsele kaamerale".

Raamatu sissejuhatuses püüavad tema loomingut lahti mõtesada nii kunstiteadlased kui ka kirjanikud.

"See põhifookus on ikkagi sellel, mida on ta loonud, kuidas neid pilte võiks mõista ja üks tema eripära on ka see, et ta ise väga lahkelt ei ava oma teoste tausta. Ta jätab ikka väga palju vabadust nii kunstiteadlasele kui ka üleüldiselt kunsti vaatajale," sõnas raamatu koostaja Kadri Asmer.

Raamatus olevatel maalidel ja linoollõike tehnikas loodud graafikas kujutab Kuusing inimesi nende igapäevaste harjumuste, rituaalide ja ühiskondlikke rollide keskel.

"Siin annabki tooni Toomas Kuusingu, kui eriti omapärase nähtuse, isiksus, tema terviklik fluidum, sest nii omapärasest vaatenurgast inimühiskonnale lähenevaid kunstnike Eestis palju ei olegi," ütles raamatu kujundaja Peeter Laurits.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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