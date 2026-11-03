X!

Eesti juurtega produtsent Umru esineb laupäeval Tallinnas klubis Mod

Muusika
Umru
Umru Autor/allikas: Mthr Trsa
Muusika

Laupäeval esineb Tallinnas klubis Mod New Yorgis tegutsev Eesti päritolu muusikaprodutsent ja DJ Umru, kes on teinud koostööd Charli XCX-i, Tommy Cashi, Caroline Polacheki ja paljude teiste nimekate artistidega.

Kodanikunimega Umru Rothenberg alustas muusika produtseerimist teismelisena. Oma esimesed loomingulised katsetused avaldas ta veebiplatvormil Soundcloud, kus ta jäi silma plaadifirma PC Music asutajale A. G. Cookile, kelle kutsel osales ta 18-aastaselt Charli XCX-i 2017. aastal ilmunud loo "I Got It" produtseerimisel.

Koostöö kujunes Umru rahvusvahelise karjääri alguspunktiks ning viis edasiste projektideni mitmete eksperimentaalse popmuusika artistidega. Ta on teinud koostööd artistidega nagu Laura Les (100 Gecs), Dorian Electra, Empress Of, Caroline Polachek ja Tommy Cash. 

Hüperpopi skeenel tähelendu teinud muusiku looming on liikunud järjest enam klubimuusika suunas. Mullu avaldas ta Šoti plaadifirma Lucky Me alt lühialbumi "Matter of Time", millel teevad kaasa produtsendid Jacques Greene ja Nikki Nair. Samuti ilmus koostöös USA muusiku Underscoresiga singel "Poplife". Produtsenditöö kõrval tegutseb Umru ka DJ-na.

Modis toimuval astuvad üles ka DJ-d Vaatab Jooksvalt ja White Gloss.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:55

Jüri Reinvere: Saksamaal on moes Beethovenit lintšida ja mõnitada

18:50

Mirko Rajas: võtsime ülesandeks lugeda läbi kogu Pessoa looming

18:14

Festival Hullunud Tartu mängib tänavu vormidega

17:45

Ilmus Toomas Kuusingu kunstiraamat, mis võtab kokku 25 aastat loometööd

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

15:10

Eesti juurtega produtsent Umru esineb laupäeval Tallinnas klubis Mod

14:16

Galerii: lõppesid Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

13:07

Artises toimub režissöör Andrei Zvjagintsevi retrospektiiv

12:56

Kultuurkapital kuulutas välja arhitektuuri aastapreemiate nominendid

12:47

"Musta pori näkku" on kogunud kolme nädalaga kinodes üle 25 000 külastuse

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.11

Meelis Kubits: Sirbi tasuta lugeja ei soovi maksta tasu Sirbi tegijale

12:16

Jim Ashilevi: valu tuleb tundma õppida, et osata sellega elada

17:35

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

02.11

Uus kindaraamat avab silmuskootud sõrmkinnaste töövõtted ja mustrid

02.11

Eesti keeles ilmus Lucy Worsley raamat "Kuningannad ja kuningad"

02.11

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: "Kõrberebase elu" sobib hästi hingedepäeva

09:32

Kultuurivaldkond korraldab novembri lõpus Estonias kultuurikongressi

12:56

Kultuurkapital kuulutas välja arhitektuuri aastapreemiate nominendid

01.11

Kitty Florentine: mõte, et muusika ja poliitika ei käi kokku, on individualismi tulem

02.11

Theatrumis jõuab lavale Pessoa loomingul põhinev "Elada on olla teine"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo