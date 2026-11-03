Eesti juurtega produtsent Umru esineb laupäeval Tallinnas klubis Mod

Laupäeval esineb Tallinnas klubis Mod New Yorgis tegutsev Eesti päritolu muusikaprodutsent ja DJ Umru, kes on teinud koostööd Charli XCX-i, Tommy Cashi, Caroline Polacheki ja paljude teiste nimekate artistidega.

Kodanikunimega Umru Rothenberg alustas muusika produtseerimist teismelisena. Oma esimesed loomingulised katsetused avaldas ta veebiplatvormil Soundcloud, kus ta jäi silma plaadifirma PC Music asutajale A. G. Cookile, kelle kutsel osales ta 18-aastaselt Charli XCX-i 2017. aastal ilmunud loo "I Got It" produtseerimisel.

Koostöö kujunes Umru rahvusvahelise karjääri alguspunktiks ning viis edasiste projektideni mitmete eksperimentaalse popmuusika artistidega. Ta on teinud koostööd artistidega nagu Laura Les (100 Gecs), Dorian Electra, Empress Of, Caroline Polachek ja Tommy Cash.

Hüperpopi skeenel tähelendu teinud muusiku looming on liikunud järjest enam klubimuusika suunas. Mullu avaldas ta Šoti plaadifirma Lucky Me alt lühialbumi "Matter of Time", millel teevad kaasa produtsendid Jacques Greene ja Nikki Nair. Samuti ilmus koostöös USA muusiku Underscoresiga singel "Poplife". Produtsenditöö kõrval tegutseb Umru ka DJ-na.

Modis toimuval astuvad üles ka DJ-d Vaatab Jooksvalt ja White Gloss.