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Galerii: lõppesid Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

Film
Katrin Ruusi mängufilmi „Öised rännakud“ võtted
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21 pilti
Film

Oktoobris lõppesid režissöör Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted. Peeter Sauteri novellil "Pälverännak" põhineva filmi peaosades astuvad üles Indrek Sammul ja Kristina Preimann.

Film räägib ühe mehe rännakust läbi kaotuse tagasi armastuse ja elu juurde. Filmi peategelane on vabakutseline ajakirjanik Mikk, kes püüab toime tulla oma poja kaotusega. Seni on ta elanud vaba mehe elu – teinud seda, mida soovinud, armastanud ja armunud ning saanud lapsi. Nüüd seisab ta aga silmitsi tunnete, mõtete ja elu seatud ülesannetega, millest isegi temal kui vanal elufilosoofil polnud varem õrna aimugi.

Valusate hetkede kõrval jagub loos ka koomikat, mis sünnib Miku vastuolulisest loomusest, tema suhetest ja katsetest eluga kuidagimoodi hakkama saada. Loomult hell, ent tahtejõuetu Mikk peab keset oma elu segadust taas jalad alla saama, olema toeks oma lastele ning leidma tee tagasi armastuse juurde.

Katrin Ruus lisab et kuigi filmi peategelase Miku elu ja temaga juhtuv on sageli absurdi ja koomilise varjundiga, on filmi keskmes inimese hinge uurimine. "Filmi teemaks on ka laiem küsimus mehe rollist tänapäeva maailmas. Milline on tema koht, kellele ja miks ta üldse vajalik on?"

Filmivõtted toimusid Tallinnas, Narvas ja Lõuna-Eestis. "Lisaks Tallinnale oli põnev filmida ka Narvas – sealsed paigad andsid stseenidele oma näo ja õhustiku. Eriti õnnelik olen näitlejate valiku üle. On üks asi tegelasi kirjutades ette kujutada ja hoopis teine näha, kuidas nad näitlejate käes ellu ärkavad. Nüüd tuleb aga hakata filmi päriselt tegema – istuda montaažilaua taha ja leida üles loo rütm. Võtted on küll läbi, aga tunne on, et põhitöö alles algab," ütles režissöör Katrin Ruus.

Filmi peaosades on Indrek Sammul ja Kristina Preimann. Teistes osades mängivad Luisa Lõhmus, Hendrik Toompere, Kersti Heinloo, Alden Kirss, Andrus Vaarik, Katariina Tamm, Elisabet Reinsalu, Aave Laanoja, Rahel Tegova jt.

Filmi režissöör on Katrin Ruus, stsenaristid Peeter Urbla ja Katrin Ruus, operaator Mart Raun, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunstnik Marit Ahven, grimmikunstnik Kaia Pihlak, monteerija Martin Männik ja helirežissöör Markus Andreas.

Film jõuab kinodesse 2027. aastal.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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