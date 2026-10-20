German Golubi mängufilm "Teie teenistuses" jõuab kinodesse veebruaris

"Teie teenistuses" jutustab loo range moraali poolest tuntud patrullpolitseinik Helenist, kes püüab hakkama saada töö- ja perekondlike kohustustega ning hoida kontrolli nii enda kui ka oma lähedaste elu üle. Kui üks tema pereliikmetest satub seadusega pahuksisse, peab Helen valima, kas päästa iseennast, oma pere või karjäär, kuid otsustab päästa kõik. Kasvab välja lugu naisest, kelle püüd kõike ja kõiki päästa viib ta üha keerulisematesse olukordadesse.

Filmi režissööri German Golubi sõnul on filmi üks keskseid märksõnu piir. "Mind huvitas, kus lõpeb vastutus ja algab kontroll, kus jookseb piir töö- ja eraelu vahel ning kui kergesti võivad inimeste põhimõtted keerulistes olukordades kõikuma lüüa. Inimesed ei ole läbinisti head ega halvad, kuid must-valge maailmapilt ning püüe kõike kontrollida ja kõiki päästa tekitavad peategelases sisemisi vastuolusid, millest sünnivadki filmi huumor, absurdsus ja traagika," selgitas Golub.

Filmi tegevus toimub talvisel Ida-Virumaal, mille keskkond ja mitmekeelne argielu on loo lahutamatu osa. Helen elab perekonnas, kus eesti ja vene keel põimuvad igapäevastes vestlustes loomulikult, kuid pingeid tekitab peresuhetes kujunenud rollide ja vastutuse jaotus.

Filmi "Teie teenistuses" võtted Autor/allikas: Hea Film

Peaosatäitja Piret Krummi sõnul on Helen naine, kelle vastutustunne ja soov kõigega ise hakkama saada võivad olla äratuntavad paljudele vaatajatele.

"Helenil on tugev patrullpolitseiniku perspektiiv elule. Seistes igapäevaselt silmitsi elu tumedama poolega on tal kujunenud must-valge maailmajaotus: on olemas head ja pahad. Veidi üleolevalt ja paindumatult toimetades, võib aga inimene vigu teha. Usun, et ütluses "Iga heategu saab kord karistatud" on peidus üks sügav tarkus. Tubliduses hakkame elama teistele – oma vanematele, partneritele ja lastele, unustades, et meile on antud ainult üks elu. Kui me seda ei ela, siis oleme teiste teenistuses," rääkis Krumm.

"Teie teenistuses" on German Golubi uus täispikk mängufilm pärast eluloofilmi "Meie Erika", mis kogus Eesti kinodes üle 70 000 vaataja ning esitati Eesti kandidaadina rahvusvahelise mängufilmi Oscarile. Golub on pälvinud lühifilmiga "Mu kallid laibad" ka maineka tudengi-Oscari.

Filmi "Teie teenistuses" võtted Autor/allikas: Hea Film

Peaosades mängivad Piret Krumm (Helen), Nikolai Bentsler (Nikolai), Jan Ehrenberg (Raul). Teistes rollides Konstantin Kirilahha, Mihhail Rjabov, Viktor Lanberg, Mirtel Pohla, Indrek Sammul, Maarja Mõts, Katrin Karisma Krumm, Jelena Jakovleva, Jekaterina Kordas, Jekaterina Linnamäe, Rita Rätsep jt. Väikeses kõrvalrollis astub üles ka tänaseks meie seast lahkunud Pavel Bõtšarov / gameboy tetris.

Filmi "Teie teenistuses" stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis ("Kupee nr 6", "Ulya", "Estonia"), operaator Elen Lotman, kunstnik Jaana Jüris, kostüümikunstnik Liis Plato, helilooja Sander Mölder, monteerija Andres Hallik.

"Teie teenistuses" valmib Stellar Filmi ja Saksamaa Schiwago Filmi koostöös. Filmi produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm (Stellar Film) ning Marcos Kantis, Melanie Blocksdorf ja Martin Lehwald (Schiwago Film).

"Teie teenistuses" jõuab Eesti kinodesse 26. veebruaril 2027.