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Galerii: "Musta pori näkku" jõudis suurele ekraanile

Film
Esilinastus Jaak Kilmi mängufilm
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Film

Esmaspäeval esilinastus Tallinnas Solarise kinos Mihkel Raua romaanil põhinev Jaak Kilmi mängufilm "Musta pori näkku". Film jõuab kinodesse 16. oktoobril.

Jaak Kilmi lavastatud ja Martin Alguse kirjutatud film viib vaataja 1980-ndate lõpu Nõukogude Eestisse – aega, mil sinimustvalge lipp on keelatud ja vabadusest ei ole lubatud unistada.

Bravuurikas 17-aastane Mihkel asub oma hevibändiga suvisele teekonnale, et astuda üles oma elu esimesel muusikafestivalil. Kaasa tuleb tema sõber ja rivaal Hendrik, kelle ansambel on just laiali läinud. Mihkli jahmatuseks on Hendrik võtnud reisile kaasa oma uue pruudi Liisa, kes on juhtumisi Mihkli unistuste tüdruk.

Uljusest ja muusikast pakatav road trip läbi Nõukogude Eesti absurdse olustiku paneb proovile sõpruse, armastuse ja unistused. Lugu kulmineerub muusikafestivaliga, kus tuleb vastata küsimusele, kas olla või mitte olla. 

Režissöör Jaak Kilmi sõnul oli protsessi juures oluline Mihkel Raua toetus ja kaasatus.

"Kuigi meie film triivib Mihkel Raua raamatust kohati päris uljalt eemale, austas Mihkel minu ja Martin Alguse loomingulist fantaasiat, andes meile vabaduse interpreteerida oma romaani ja tõlgendada vabalt sündmusi omaenda elust. Elu on looming! Ja peaasi, et elurõõm püsiks," lausus Kilmi. 

Filmi peaosades mängivad Timotheus Sammul (Mihkel), Erik Hermaküla (Hendrik), Erling Eding (Kojamees), Carolyn Veensalu (Liisa). Kaasa löövad ka Carmen Mikiver, Nikolai Bentsler, Ago Andreson, Jaune Kimmel, Simo Andre Kadastu, Priit Pius, Rudolfs Apse, Karin Rask, Rain Tolk, Ott Aardam jt.

Režissöör Jaak Kilmi, stsenarist Martin Algus, produtsendid Kristian Taska, Tanel Tatter ja Veiko Esken, Janis Kalejs, Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid, operaator Elen Lotman, kunstnik Katrin Sipelgas ja kostüümikunstnik Anu Lensment.

Toimetaja: Karmen Rebane

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