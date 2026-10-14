Ralf Sauter: "Musta pori näkku" jäi veidi lahjaks

Sauter ütles, et "Musta pori näkku" jäi tema jaoks veidi lahjaks. "Ma olen üks väheseid eestlaseid, kes pole seda raamatut lugenud, seega ma ei läinud kinosaali selle ootusega, et kas film on nüüd sama äge," selgitas ta ja mainis, et Jaak Kilmi käe all on valminud sellest eelkõige noorte teekonnafilm.

"Ma ütleks, et peamine sihtgrupp ongi noored inimesed, samas sellel on ka oma väärtus, sest film räägib vabadusvõitlusest, mis on Kilmile alati kõige südamelähedasem teema olnud, teda kõnetab väga võõrvõimu pelgus ning end ühiskondlikult ja loominguliselt vabaks võidelda, ta tuleb selle teema juurde alati tagasi," mainis ta.

"Siin on situatsioonikomöödiat, mida on teistes filmides palju paremini tehtud, aga lõpuks näitlejad võitsid mind üle," tõdes Sauter ja lisas, et "Musta pori näkku" on väga siiras film. "Mulle väga meeldib, et tegelased on hästi erinevad tüpaažid, Mihkel Raud on natukene ebakindel tüüp, kes pole lõpuni kindel, mida ta tahab, samal ajal Hendrik Sal-Saller on hästi karismaatline ja kannustaja, siis on omakorda veel trikster Kojamees, kes alati põrgut korraldab, tüpaažid on väga erinevad, aga lõpuks leiavad nad koostöö."

Filmikriitiku sõnul on filmi teadlikult sisse toodud ka üks asi, mida tegelikult toimunud pole: armukolmnurk, kuhu on segatud Mihkel Raud ja Hendrik Sal-Saller. "Sellega on üritatud Mihklisse teadmatuse hetke tuua, kust ta mõtleb, et äkki ma põgenen ise selle neiuga, sealt tuleb noorusaja romantika juurde, mis annab teekonnafilmile maiku juurde, et ei oleks ainult ropendamine, peo panemine ja muusika tegemine, vaid ka dilemmad ja valikud, mida peab tegema."

Selles Sauter kindel pole, kas "Musta pori näkku" inimestele nostalgiaelamust pakub. "Kui mõelda sellele, et sihtgrupp on noored, siis ta on väga ajakohane, sest vastikus võõrvõimu ees ja soov olla vaba on praegu suure agressori tõttu jälle päevakorrale tulnud ning noored peaksid nende asjadele mõtlema, mida meil on kaotada ja mida meil on hoida, see film üritab tagasi vaadates seda nooruslikul ja individualistlikul moel edasi anda."