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Galerii: Tallinnas käivad Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

Film
Tallinnas käivad Katrin Ruusi mängufilmi
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Film

Tallinnas on käimas režissöör Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted. Ühe mehe rännakust läbi kaotuse tagasi armastuse ja elu juurde rääkiva filmi peaosades astuvad üles Indrek Sammul ja Kristina Preimann.

Film põhineb Peeter Sauteri novelli "Palverännak" motiividel. Loo peategelane on vabakutseline ajakirjanik Mikk, kes püüab toime tulla oma poja kaotusega. Seni on ta elanud vaba mehe elu – teinud seda, mida soovinud, armastanud ja armunud ning saanud lapsi. Nüüd seisab ta aga silmitsi tunnete, mõtete ja elu seatud ülesannetega, millest isegi temal kui vanal elufilosoofil polnud varem õrna aimugi. Loomult hell, ent tahtejõuetu Mikk peab keset oma elu segadust taas jalad alla saama, olema toeks oma lastele ning leidma tee tagasi armastuse juurde.

Film võetakse üles Tallinnas, Narvas ja Lõuna-Eestis. 

Peaosades on Indrek Sammul ja Kristina Preimann. Teistes osades mängivad Luisa Lõhmus, Hendrik Toompere, Kersti Heinloo, Alden Kirss, Andrus Vaarik, Katariina Tamm, Elisabet Reinsalu, Rahel Tegova jt.

Filmi režissöör on Katrin Ruus, stsenaristid Peeter Urbla ja Katrin Ruus, operaator Mart Raun, kunstnik Katrin Sipelgas, kostüümikunstnik Marit Ahven, grimmikunstnik Kaia Pihlak, monteerija Martin Männik, helirežissöör Markus Andreas. Produtsendid on Sander Lebreht ja Peeter Urbla, tootja Exitfilm.

Toimetaja: Karmen Rebane

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